春節會濕冷！年前強冷空氣南下「等級上看寒流」　恐凍到除夕後

▲今日回暖，各地可見陽光。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象署表示，未來一周天氣變化不大，整體較為穩定暖熱，不過下周天氣就會有所轉變，過年前將有一波較強冷空氣南下，強度會達到冷氣團等級，有機會挑戰寒流，也是偏濕的冷空氣，影響時間會持續到除夕後。

氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣變化小，明日到周四東部、恆春半島有局部短暫雨，其他多雲到晴。明日花東有較大雨勢，受中層水氣影響，北部山區也有零星短暫雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

黃恩鴻指出，各地溫度會一天天越來越高，周三、四最暖熱，中南部溫度高，尤其南部可達30度以上，周五東北季風增強、周六減弱，北台灣高溫略降3、4度，周四約24、25度，周五下降至20、21度，桃園以北、東部、恆春半島有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

黃恩鴻表示，周日吹東風，東部、恆春半島有局部短暫雨。下周一北風增強，北部、東部有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，下周二東北季風增強，周三、四持續影響，後續還會有更強冷空氣南下，強度可達冷氣團以上，有機會挑戰寒流等級，冷空氣整體偏濕，天氣較為濕冷，影響時間可能持續到除夕以後，也就是春節連假期間，預報變動性仍大。