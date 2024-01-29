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把家裡當後宮！泰狼父性侵親生女和繼女　媽「沉默10年」裝沒看見

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲泰國一名狼父被踢爆過去10多年來一直對親生女兒和繼女施以性侵。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名狼父在過去10年裡，多次對自己的親生女兒和繼女施以性侵，直到其中一名受害者懷孕，才讓他的惡行被揭發。警方在逮捕了這名狼父後，震驚發現受害少女的母親其實一直都清楚丈夫性侵女兒的行為，只是選擇視而不見，令人髮指。

據泰媒The Thaiger報導，38歲的拉姆（Ram）自繼女（A女）7歲開始，就對她施以性侵，直到A女長大交男友後，搬出家裡和男友同居，才得以逃離被性侵的煉獄生活。此後，拉姆就將魔爪伸向年僅9歲的親生女兒B，一直到B女18歲為止。

去年9月，B女逃家後來到阿姨家一起居住，豈料阿姨卻發現B女懷孕了。在阿姨的追問下，B女終於將自己常年遭父親性侵一事告訴阿姨，並在阿姨的陪同下前往附近警局報警。

警方展開調查後，發現受害少女的母親其實一直都清楚2個女兒慘遭拉姆性侵的事，但她卻選擇了沉默，而且拉姆的哥哥甚至也性侵了A女。警方隨後對拉姆發出了逮捕令，但得知自己被通緝的拉姆連夜逃離南邦，最後在中部的大城府落網。

拉姆被帶回南邦後，承認自己在2名受害者很小的時候就性侵了她們，但他辯稱自己是因為酒醉才做出出格行為。警方目前已依性侵罪對拉姆提出告訴，而這名男子將面臨被判監4至20年，並處以8萬至40萬泰銖（約新台幣7萬至35萬元）的罰款。刑法規定，由於拉姆是對家人犯下罪行，因此處罰將加重三分之一。

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