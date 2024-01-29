遊日下雪太興奮！大馬男挖雪球狂嗑　「詭異連燒8天」行程全毀了

▲馬來西亞一名男子在日本吃雪後生病。（組圖／翻攝自TikTok、CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子日前到日本旅行時，居然隨意地從雪地抓起一顆雪球吃下肚，導致身體古怪地出了一身病。

據《星洲日報》報導，從網友@hermanrawi的TikTok影片可見，這名男子到日本遊玩時剛好遇到了下雪天，這讓常年住在四季如夏的馬來西亞的他異常興奮，立刻將地上的雪揉成一團後，當場吃下肚。

@hermanrawi Biasalah kita melayu batak haha never again original sound - Herman Rawi

男子表示，雪球的味道吃起來和冰沒有兩樣，但這個瘋狂的舉動卻讓他在8天的日本行中苦不堪言。他在吃完雪後嚴重感冒、咳嗽、發燒，還伴隨著全身痠痛等症狀，導致男子整個行程都無法盡興，因此他回國後，決定以自身經驗勸勉大家千萬不要輕易嘗試吃雪。

《華盛頓郵報》指出，雖然純白的雪地看起來既漂亮又乾淨，但雪的成分其實就是水，而且雪在落下過程中，可能吸收了空氣中的污染物，包括殺蟲劑、煤煙，甚至是汞和甲醛等有害物質，因此衛生專家並不建議遊客在冬季旅行中嘗試吃雪。