請注意！駕駛酒駕同車乘客也會被罰　女子遭罰1.5萬元強制執行後繳清

▲52歲宋姓女子搭乘友人駕駛小客車，遭永康分局員警攔查，因駕駛人酒駕，宋女為滿18歲之同車乘客，被處罰鍰1萬5000元，經強制執行通知後繳清。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康52歲宋姓女子，2022年7月間搭乘友人駕駛自用小客車行經台南市東區中華路一段，遭永康分局員警攔查，因駕駛人酒精濃度超過標準，宋女為滿18歲之同車乘客，被交通局裁處罰鍰1萬5000元，因逾期未繳納，經行政執行署台南分署強制執行通知後繳清。

行政執行署台南分署表示，執行人員於1月16日收案後，立即核發自動繳納通知書，宋女接到通知後委託友人於1月26日到場了解罰單內容，友人表示宋女是在夜市擺攤賣衣服為生，白天都在補眠，很多信件都在信箱放著，因快過年，去整理信箱才發現這張通知書，會把罰單內容告訴宋女，如果沒有問題，就會來繳。

1月29日上午宋女友人再至台南分署稱，宋女表示確有此事，但不知道酒駕之同車乘客也會受罰，執行人員告知裁罰依據後，友人當場代宋女繳清罰鍰。

台南分署提醒，依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上，年滿18歲之同車乘客處新台幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰。但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。汽機車駕駛人如飲酒過後，請同車乘客提醒駕駛人切勿酒後開車，並拒絕搭乘，以免受罰。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納各項稅費罰鍰，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將優先強力執行。