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社會 社會焦點 保障人權

貧女欠健保費「想買電磁爐煮熱食」　新北分署緩執行贈2千元應急

▲▼行政執行署新北分署關懷家貧欠繳健保費的6旬周女，贈2千元慰問金與乾糧應急。（圖／新北分署提供）

▲行政執行署新北分署關懷家貧欠繳健保費的6旬周女，贈2千元慰問金與乾糧應急。（圖／新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署新北分署強制執行轄內1名周姓女子所欠健保費9千餘元，聯繫得知未婚的她因照顧離婚中風弟弟花光積蓄，姊弟倆蝸居親戚借住的房子相依為命，靠她在新北市府當臨時工送公文的微薄薪水度日，但工作與住處都將在今年（2024年）3月到期，實在無力還款，新北分署愛心社日前專程訪視，發現周女家裡瓦斯爐跟電磁爐都壞了，只能去超商買微波熱食，愛心社先致贈2千元慰問金與乾糧關還，後續將轉介慈善團體扶助。

現年62歲的周女因欠健保費9千餘元，去年（2023年）被移送新北分署強制執行，查扣她名下財產無著，周女得知消息主動打電話反映經濟有困難，新北分署詢問得知，周女辭去原本固定工作，照顧離婚無子女又中風需持續復健的弟弟，不到1年就花光積蓄。

周女表示，經新北市府社工轉介，她到新北市府當臨時工送公文、月薪約2萬元勉強度日，姊弟倆借住親戚的房子相依為命，但只能住到今年（2024年）3月，連送公文的工作也將同時到期，後續尚無著落，所以她眼前實在無力繳納欠款。

新北分署職員組成的愛心社同情周女生活困頓、處境堪憐，日前專程到府訪視，發現周女家裡客廳燈管不亮都沒得修，瓦斯爐早就壞掉，唯一能煮點熱食的電磁爐也剛故障，只能去超商買微波食品，周女詢問愛心社能否幫她買1台新的電磁爐。

愛心社沒料到周女狀況這麼差，先贈送預先備妥的2000元現金與1大箱乾糧關懷，並現場協助周女填寫申請單，將轉介社會局、就業服務處等政府機關與民間慈善團體，扶助周女渡過難關，周女頻感謝愛心社的好意，允諾之後有能力時，會盡快辦理分期繳納欠款，而新北分署秉持「執行有愛，公義無礙」理念，若查明周女符合中低收入戶資格，會依法暫緩強制執行。

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