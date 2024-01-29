四海幫前堂主開賓士酒駕！見警狂鬧「拜天拜地」祈求　酒測值曝光

記者黃彥傑、戴若涵／台北報導

台北市中山區復興北路、興安街口29日凌晨發生一起事件！有民眾報案，該處有人受傷需員警協助，警方到場後卻發現，人早已酒駕開車離去，趕緊追上前攔查，孰料對方並不配合，不斷大鬧。據了解，該名男子為前四海幫堂主，酒測值高達1.01，連走路都走不穩。

▲四海幫前堂主酒駕鬧事 。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

台北市警方29日凌晨0時17分接獲民眾報案，興安街某處一樓有一名男子受傷，需要員警協助，便派員前往現場，但員警抵達後卻沒有發現傷員，路邊民眾告知警方，受傷男子已經開車離去，並指稱有疑似酒駕的情況。

員警趕緊追上前攔查該輛紅色賓士，駕駛一下車便飄散出濃濃酒氣，並在路邊大鬧，要求員警對他酒測要「公平公正喔」，並向員警嗆聲，又高舉雙手一下向上天祈求貌，一下雙手合十趴在引擎蓋上，「拜天拜地」盧了半天才配合酒測，但因他多次酒測不成功，面對員警要求他再吹一次，他憤怒直吼，「我已經吹3次了！」

最終酒測值出爐，該名駕駛酒精濃度竟高達每公升1.01毫克，他謊稱要上車拿手機，上車後卻拒不下車，逼得員警只得實施強制力將他拉下車逮捕，並告知其相關權利。

據了解，該名駕駛為62歲楊男，疑似是四海幫海雲堂前堂主，他聲稱自己遭人毆打，警方調閱監視器畫面後，掌握動手李姓男子的身分，楊男表示，要向李男提告傷害，警方後續將通知李男到案說明，並將人函送偵辦。

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