新北男拒酒測挨罰21萬擺爛！薪轉戶被執行　搬「全家老小」求情

▲新北市八里區鄭姓男子酒駕、無照遭開罰卻逾期未繳，士林執行署出招讓他捧錢繳清。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

禍不及家人！新北市八里區鄭姓男子拒酒測又無照駕駛，共被開罰21萬8100元，但他逾期未繳納，新北交裁處只好移送士林執行署執行。執行官收案後，發現鄭男銀行帳戶突有一筆4萬餘元存款直接執行，鄭嚇壞指出「這是薪轉戶，是扶養孩子、母親唯一收入」，執行署聽完後，決定讓他分期繳納，圓滿落幕。

49歲鄭男從2020年6月，騎乘機車行經八里區中山路一帶，因拒酒測遭裁罰18萬，並吊銷駕照，後來又3次無照騎乘機車及未依規定接受道路交通安全講習，被裁處3萬1800元罰鍰，共累積21萬8100元。

但他逾期未繳納，新北交裁處陸續移送士林分署執行，分署收案後查得鄭男名下除有一些零星小額銀行存款、一部1999年汽車及數筆因繼承所有八里區設有地上權持分微少的土地外，尚查無其他可供執行財產，經2年多來查封持分土地及執行銀行存款僅受償數千元，而鄭男也擺爛未主動繳納。

直到今年初，再度執行鄭男銀行存款4萬5930元，鄭男嚇壞主動打電話聯繫書記官，並解釋該銀行帳戶是開聯結車司機工作的薪資帳戶，也是扶養小孩及老母的唯一生活來源，擔心又被執行，全家生活將大受影響，請求是否能分期繳納。

▼士林分署佛心讓鄭男分期繳納罰緩。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分署聽完後，同意讓他將剩下罰緩以12期繳納，每期繳納約1萬4000元，並不再扣押押其薪資戶存款，鄭男辦妥分期繳納後，也將心中大石頭放下，除可以安心回工作崗位，也不用擔心一家老小無錢可用窘境。

士林分署提醒民眾切記喝酒不開(騎)車、開(騎)車不喝酒，以免害人害己，殃及無辜，義務人若確有經濟困難而無法一次完納時，可檢具相關證明文件申辦分期繳納，切勿置之不理，輕忽分署對於酒(毒)駕罰鍰案件絕對執行到底的決心。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。