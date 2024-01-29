獨／國光司機救21名乘客後亡！同居人「感到驕傲」忍悲喊：很盡責

▲國光客運司機忍痛將車輛停靠路肩。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

國光客運司機黃福能28日晚間從台北載客回台中，在國道上突感身體不適，為避免發生危險，他緊急將車輛停靠路肩後，隨即陷入昏迷，經緊急送醫搶救後仍宣告不治。檢方29日下午於南投殯儀館相驗遺體，同居人及黃的2名兒子現身現場，雖然悲傷但他們為黃男盡責的表現感到驕傲。

回顧整起事發經過，黃福能28日晚間從台北搭載乘客回台中，行經國道一號台中大雅段時，他突然感到胸痛、身體不適，因車上還有21名乘客，他便強忍疼痛將車輛開到路肩，車才剛停好，人便昏了過去。

車內一名女護理師見狀，在其他乘客的協助下，立即上前對黃進行CPR，並打電話叫救護車，但黃仍不幸於當晚9時41分宣告不治。

▲國光客運司機遺體29日下午相驗。（圖／記者白珈陽攝，下同）

據了解，黃福能家住南投草屯，同居人稱，他健康沒有問題，從未看過醫生，健檢報告也很正常。檢方29日下午1時許前往南投殯儀館，針對黃的遺體進行相驗，要進一步釐清其確切死因。

黃福能的同居人、2名成年兒子現身殯儀館，同居人提到，黃福能3、40年來工作認真，所有的同事聽聞他的死訊都感到非常非常惋惜，「他很盡責，他做任何事情都非常的仔細，所以他能做到這樣，我覺得他的本性就是這樣，很負責、很仔細」，雖然悲傷，但家人為黃男盡責的表現感到驕傲。