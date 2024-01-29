開搶百老匯名劇！《西貢小姐》首度台灣巡迴演出狂吸粉　浩瀚舞台太震撼

▲《西貢小姐》將於5月首度來台演出。（圖／寬宏藝術提供，下同）

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近期台灣旅遊人潮不斷創新高，臨時想要買票看熱門的展覽、戲劇時，才發現好的位置都被搶光了，看著視野不好的零星座位嘆息的你，現在寬宏藝術送上大驚喜！百老匯音樂劇四大名劇之一《西貢小姐》要來台灣了，將於5月首度來台演出，這齣經典音樂劇以刻苦銘心的愛情故事、極盡奢華的視覺盛宴觸動粉絲的心，寬宏藝術售票系統公布售票資訊，此次大規模從5/31起分別在高雄、台中、台南、台北等地，推出高達25場巡迴演出，全台粉絲狂喜在社群貼文下揪友「現在搶訂好位置正是時候」！

繼《貓》、《歌劇魅影》之後，寬宏藝術再宣布百老匯音樂劇《西貢小姐》開演消息，隨即有數千名粉絲來社群貼文按讚，一群粉絲開心留言「等了好久，竟然真的能在台灣看到，太期待了」、「等太久了，我的Kim終於來了」、「一定要去看」、「N年前倫敦看過非常精彩！終於來台囉⋯道具千變萬化目不暇給」，光是售票消息就已經讓粉絲興奮，首度來台巡演的《西貢小姐》有多項「破紀錄」必看重點，逼真的舞台場景呈現西貢壯闊的戰亂歲月，國際上更讚譽為「此生必看的曠世鉅作」。

▲《西貢小姐》一開賣狂吸全台粉絲搶票。



一開賣狂吸全台粉絲搶票的《西貢小姐》，可是創下多項票房紀錄以及得獎獎項。原版於1989年在倫敦西區首演，至今榮獲3座東尼獎、2座奧利佛獎等多項殊榮。金牌製作人卡麥隆．麥金塔許製作的其一版本於2014年在倫敦首演，不僅創下空前的預售票房紀錄，隨後回歸百老匯上演再度推向成功巔峰，截至目前已在32個國家、373個城市演出，吸引全球3800萬人次觀賞，總計有15種不同語言版本，這次金牌製作人卡麥隆．麥金塔許攜手澳洲GWB娛樂製作公司，全新製作音樂劇《西貢小姐》版本已在澳洲掀起風潮，各地巡演場場爆滿。

▲寫實比例的直升機從天而降在全台劇場震撼登場。

劇迷期待已久的《西貢小姐》講述越南女子金（Kim）與美國軍官克里斯（Chris）之間的淒美愛情故事，在西貢淪陷的悲劇時刻被迫分離，揪心的音樂勾勒出兩人的愛恨交纏。當劇院上空回蕩著轟隆聲響，寫實比例的直升機從天而降在全台劇場震撼登場，一一帶走美軍，同時也在越南人民心中埋下絕望，揪心且震撼畫面難以言喻，這一幕也是粉絲直呼「從沒看過、一定要看到」精彩畫面之一。

▲工程師幻想美國夢是經典的壯闊場景之一。

精彩絕倫的經典畫面還有讓人目不暇給的工程師幻想美國夢一幕！工程師搭上豪華車輛登場，展現了高規格的製作配置，背景是巨大的自由女神頭像，宛如置身紐約時代廣場，五光十色的歡樂歌舞呈現出對美國的無限嚮往。浩瀚程度呈現史詩般的愛情故事情節以及精湛的製作鋪成，造就《西貢小姐》成為觀眾心中難以磨滅的經典。

粉絲最關心的演出陣容也很華麗，包括尚恩．麥力．摩爾（Seann Miley Moore）飾演工程師、艾比蓋兒．阿德里亞諾（Abigail Adriano）飾演金（Kim）及奈格爾．哈克（Nigel Huckle）飾演克里斯（Chris）等精選演員。現場更同步安排管弦樂團演奏，演繹經典曲目《西貢熱力四射》、《我心中的電影》、《世界最後一夜》和《美國夢》等，將為台灣觀眾呈現一場終生難忘的戲劇之旅。

▲原汁原味的《西貢小姐》在台北、中部、南部輪番演出。

原汁原味的《西貢小姐》首度在台北、中部、南部輪番演出，5/31~6/2在高雄衛武營、6/8~6/9於台中歌劇院、6/14~6/16於台南文化中心、6/22~6/30在台北國家戲劇院展開盛大巡演，1/30上午10點正式開賣，快上寬宏售票、全台萊爾富、OK便利商店等售票通路搶好位，一圓戲迷朝聖之夢！