　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】寬宏藝術合作美安台灣！詹雅雯巡迴演唱會、美國冰上馬戲團獨享優惠

▲▼寬宏藝術,美安台灣,寬宏售票網,詹雅雯,美國冰上大馬戲團,卡娜赫拉。（圖／寬宏藝術提供）

▲寬宏藝術首次與全球知名電商「美安台灣SHOP.COM」合作，提供美安會員更多元、更精彩的藝文活動，第一波包含《美國冰上大馬戲團》、《詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會》等三項演出。

圖、文／寬宏藝術提供

寬宏藝術2024年新年好消息，首次與全球知名電商「美安台灣SHOP.COM」合作，天后級演唱會與國際馬戲團演出首波合作，提供獨家合作優惠！「寬宏藝術」成為美安台灣SHOP.COM第一家合作的藝術展覽票卷夥伴商店，為民眾打造便利健康的生活，更能大大提升民眾的精神生活。2024年1月2日正式上線，獨享優惠，共創美的生活！

寬宏藝術發展新銷售通路，美安全球集團為全球領導之電子商務及數位行銷公司，專門從事一對一行銷的服務，台灣營業據點於2005年8月成立，2021年年度業績達新台幣58億元。美安台灣公司擁有SHOP.COM (https://tw.shop.com)購物網站，提供豐富且易領取之現金回饋制度予數百萬登記之消費者，網站上也提供超過數百萬項產品讓消費者得以一站購足所需用品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「寬宏售票網」加入網路夥伴商店，提供美安會員更多元、更精彩的藝文活動。寬宏藝術每年舉辦上百場國內外知名藝人演唱會、國際級音樂劇、舞台劇、舞蹈、展覽等活動，2024年陸續上架演唱會與展覽之票券，第一波包含《美國冰上大馬戲團》、《詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會》等三項演出，及《NAKED FLOWERS花之舞光影》、《侏儸紀恐龍雪世界》、《光影魔法美術館》、《卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館》等四個展覽，期望能借助美安台灣密集的銷售網絡與獨特的商業模式，為公司營運再添新動能。

ET快訊
百合、滿天星擺火場哀悼勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長
銀行內鬼助詐團洗錢逾4700萬　女行員等6人一審判決出爐
半年「請假142天」　獲調查局長肯定的打詐中心主任換人了
快訊／淡水禮萊廣場前驚傳女子浮水面！　無呼吸心跳送醫急救
「特斯拉皮卡電動車」全球首撞！TOYOTA神車遭殃
「宣傳車正在構圖」　小商人：敬請期待
車站前70人大亂鬥！　他遭「折疊刀」狂刺濺血亡
準備連假跨年了！　全台28場「卡司、亮點」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《光影魔幻馬戲團》登小巨蛋秀國旗！　超狂特技「鐵顎旋轉」全看傻

來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕：怎麼去的

12星座「水逆進入尾聲」！2024首周運勢　白羊遇見真愛

老公躲廁所「30分鐘偷情」　正宮狂聞1味道崩潰：更興奮刺激？

「4生肖」2024龍年犯太歲！命理師曝「做錯1細節」小心衰整年

台人超愛用「拒絕3金句」！網掀共鳴...大陸人卻炸鍋：超難get到

新冠疫苗受害救濟案激增「3年發出1.7億」　疫苗徵收金10年來首調升

赴陸工作4年！他揭「台人1特質」超無語　網認同：風氣越來越倦怠

「退役飛官外送員」真實身分曝！　foodpanda最新聲明：感謝博恩

連假變天時程曝！跨年夜、元旦晨低溫14度　暖1天開工日又冷了

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

小阿金逛寵物店累翻！趴路中熟睡完全叫不醒

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

糊塗尪以為妻孩已上車　直接開走老婆原地傻眼

來台5日遊！陸網友喊「後悔了」　真相讓人超羨慕：怎麼去的

12星座「水逆進入尾聲」！2024首周運勢　白羊遇見真愛

老公躲廁所「30分鐘偷情」　正宮狂聞1味道崩潰：更興奮刺激？

「4生肖」2024龍年犯太歲！命理師曝「做錯1細節」小心衰整年

台人超愛用「拒絕3金句」！網掀共鳴...大陸人卻炸鍋：超難get到

新冠疫苗受害救濟案激增「3年發出1.7億」　疫苗徵收金10年來首調升

赴陸工作4年！他揭「台人1特質」超無語　網認同：風氣越來越倦怠

「退役飛官外送員」真實身分曝！　foodpanda最新聲明：感謝博恩

連假變天時程曝！跨年夜、元旦晨低溫14度　暖1天開工日又冷了

【廣編】寬宏藝術合作美安台灣！詹雅雯巡迴演唱會、美國冰上馬戲團獨享優惠

路上巧遇「多肉橘貓」輕功捲在植物上睡覺！　喵奴興奮：開花了

頂日次巡賽「獎金后」頭銜回家打球　吳佳晏好想念貢丸湯

陳其邁、許智傑車隊掃街高人氣　攤商老闆邊炸雞邊揮手比讚

女帶6寶與男友「寄生娘家」　媽忍1年爆氣趕他們出家門

追憶李善均「半年前私下暖舉」　韓嘻哈教父Tiger JK慟：來不及說謝謝

百合、滿天星擺火場哀悼殉職勇消　游尚樺1／4公祭追晉大隊長

台中流行影音中心OT案　威剛科技獲最優申請人

IKEA、唐吉訶德進駐又落空　台糖證：台南德安百貨已出租

美3華裔男偷餐廳「地溝油」　一晚抽走1250公升！無本生意狂賺數萬

頂新和德「食公益」計畫支持培力自立，攜手支持弱勢族群前行

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

國旅補助來了！這類人1天補5百

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

今起連三波冷空氣！　跨年最冷下探12℃

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

割頸「乾哥」1日3餐菜單曝光　網看傻：吃得比我好

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

外送員稱「10多年前墜機」　博恩下架影片

犯罪主角從黑幫➝少年　他不寒而慄

衰哭！「3星座」一路噴錢到過年

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

更多熱門

相關新聞

詹雅雯遭酸「演唱會就在說生病」

詹雅雯遭酸「演唱會就在說生病」

詹雅雯多年來飽受帕金森氏症所苦，日前宣布將在台北小巨蛋、高雄巨蛋開演唱會，卻引來部分酸民質疑「要演唱會就說自己生病、這樣來賣票」，對此，她昨（15日）開直播直球回應此事，呼籲眾人謠言止於智者，希望外界別再亂傳謠言、沒必要為了她造口業：「我不是受傷，也不是生氣，我是捨不得。」

痛失愛徒柯辰勳　詹雅雯淚崩照樣練團

痛失愛徒柯辰勳　詹雅雯淚崩照樣練團

詹雅雯嘆散步如「極限運動」！　喊話：體力努力儲備

詹雅雯嘆散步如「極限運動」！　喊話：體力努力儲備

寬宏藝術攜手台灣血液基金會做愛心

寬宏藝術攜手台灣血液基金會做愛心

詹雅雯替對手站台...爆鬧翻好友于美人！　露面親揭背後內幕

詹雅雯替對手站台...爆鬧翻好友于美人！　露面親揭背後內幕

關鍵字：

寬宏藝術美安台灣寬宏售票網詹雅雯美國冰上大馬戲團卡娜赫拉

讀者迴響

熱門新聞

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

快訊／田慧振痛哭捂臉！　李善均出殯現場「50位影星哀戚站身後」

博恩給5萬小費　外送員以為被整秒拒絕

小商人找到「土城獼猴園」了！　疑違建將出手找人拆

李善均今午出殯火化！2兒子留學緊急返韓　鄭雨盛、孔劉靈堂守過夜

桃園某購物中心竄火舌！手扶梯烈焰狂竄「如暖爐」　

眾星送李善均最後一程！靈車出發火化　田慧振緊牽兒子、柳承龍痛哭

2024年上半年財運排行！

楊志良「要她回家愛愛」　徐巧芯婆婆不忍發聲了！

新婚夜妻纏綿後「狂洗10次澡」！夫得知真相崩潰

被新北地院「下架乾哥、乾妹照」！PTT拋3聲明回應

割頸案小商人打給天道盟：最好背景硬

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

林威助離隊　彭政閔轉任兄弟二軍總教練

更多

最夯影音

更多
張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

《單身即地獄》尹廈情反差魅力大圈粉　玩遊戲火大突暴走..全場笑翻：好可愛！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面