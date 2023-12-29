【廣編】寬宏藝術合作美安台灣！詹雅雯巡迴演唱會、美國冰上馬戲團獨享優惠

▲寬宏藝術首次與全球知名電商「美安台灣SHOP.COM」合作，提供美安會員更多元、更精彩的藝文活動，第一波包含《美國冰上大馬戲團》、《詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會》等三項演出。

圖、文／寬宏藝術提供

寬宏藝術2024年新年好消息，首次與全球知名電商「美安台灣SHOP.COM」合作，天后級演唱會與國際馬戲團演出首波合作，提供獨家合作優惠！「寬宏藝術」成為美安台灣SHOP.COM第一家合作的藝術展覽票卷夥伴商店，為民眾打造便利健康的生活，更能大大提升民眾的精神生活。2024年1月2日正式上線，獨享優惠，共創美的生活！

寬宏藝術發展新銷售通路，美安全球集團為全球領導之電子商務及數位行銷公司，專門從事一對一行銷的服務，台灣營業據點於2005年8月成立，2021年年度業績達新台幣58億元。美安台灣公司擁有SHOP.COM (https://tw.shop.com)購物網站，提供豐富且易領取之現金回饋制度予數百萬登記之消費者，網站上也提供超過數百萬項產品讓消費者得以一站購足所需用品。

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「寬宏售票網」加入網路夥伴商店，提供美安會員更多元、更精彩的藝文活動。寬宏藝術每年舉辦上百場國內外知名藝人演唱會、國際級音樂劇、舞台劇、舞蹈、展覽等活動，2024年陸續上架演唱會與展覽之票券，第一波包含《美國冰上大馬戲團》、《詹雅雯北、高雙巨蛋演唱會》等三項演出，及《NAKED FLOWERS花之舞光影》、《侏儸紀恐龍雪世界》、《光影魔法美術館》、《卡娜赫拉的小動物-荒唐世界博物館》等四個展覽，期望能借助美安台灣密集的銷售網絡與獨特的商業模式，為公司營運再添新動能。