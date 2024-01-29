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行政院推動性平有成！　2022年育嬰留停男性佔25.2%創新高

▲▼育兒,嬰兒車,親子,帶小孩。（示意圖／ETtoday資料照）

▲行政院推動性平有成，2022年育嬰留停男性佔25.2%創新高。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／台北報導

行政院性別平等處29日發布「2024年性別圖像」，首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名。另外，行政院推動性別友善職場，鼓勵男性共同分擔家務，2021年7月起育嬰留職停薪津貼從6成提升至8成、放寬彈性申請等，統計政策推出後的隔年、2022年，男性申請比例達25.2%，較舊制2020年時的18.2%，提升7個百分點，創下歷年來新高。

在女性參與決策部分，2024年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6%，與2020年選舉結果相同，惟較2022年1月第10屆立法委員補選後，女性占42.5%略為下降。此外，2022 年直轄市長及縣市長選舉後，各地方政府一級主管及所屬機關首長有基隆市、新竹縣、高雄市、連江縣、嘉義縣、新北市及苗栗縣等7個縣市女性比例達1/3以上，另有4個縣市則不到20%。在董監事部分，2022年國營事業董事任一性別符合1/3原則之達成率為66.7%，較2013年0%大幅提升，另上市（櫃）女性董事占15.6%，雖較10年前提升3.5個百分點，惟仍遠低於男性。

行政院性平處指出，我國自2019年5月起同性婚姻可以合法登記，且在2023年放寬同性伴侶跨國婚姻及收養子女的權利，婚姻平權更進一步，截至2023年全國同性伴侶完成結婚登記共計25,716人，其中男性7,748人、女性17,968人，以國籍觀之，國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記1,054人，男性644人，女性410人。

在人身安全部分，依性騷擾防治法受理性騷擾申訴調查結果成立事件，被害人超過9成為女性；在「虛擬環境-科技設備」場所發生之數位/網路性別暴力（如性騷擾），占所有場所約2成4。為建構有效、友善及可信賴的性騷擾防治制度，2022年施行《跟蹤騷擾防制法》、2023年1月修正公布數/網路性暴力犯罪防治4法、同年7月修正公布《性騷擾防治法》、《性別平等工作法》及《性別平等教育法》，藉由完善相關法令與機制，確保性別暴力防治得以落實。

性平處表示，我國近年來積極培育女性科研人才， 2021年女性研究人員占23.1%，呈現穩定成長趨勢。高等教育階段，2020年我國女性畢業生就讀STEM領域，以「自然科學、數學及統計」43.1%最多、「資訊通訊科技」29.5%次之、「工程、製造及營建」18.9%再次之；與主要國家相比，我國高等教育女性投入「資訊通訊科技」領域占比，較其他國家高出3.9-8.1個百分點。

性平處指出，為建立「我國性別平等指數」，本院於2020-2023年透過線上問卷、個別訪談及召開7場次焦點團體座談會議，計50位民間性別議題與統計領域專家學者、17個統計資料權責部會共同參與。衡量指標係參採歐盟「性別平等指數」（GEI）架構，及納入本土性別平等指標，共分為六大核心領域（勞動、金錢、知識、時間、權力、健康）及衛星領域（暴力），以衡量我國性別平等的進展，並與歐盟接軌。

性平處表示，將我國資料代入2022年歐盟GEI編算，我國分數為67.8分，趨近於歐盟各國平均值68.6分，在「知識」（知識取得及參與、就讀學科領域性別隔離）、「時間」（參與家務及照顧、參與社會活動時間性別落差）、「金錢」（衡量財務收入、貧窮風險及貧富差距之性別落差）等領域分數領先於歐盟會員國平均分數。

另依據本次所建構本土性別平等指數，2022年我國得分結果總分為72分，較2015年之67.9分增加4.1分。我國近年來明顯成長的衡量指標部分，包括勞動領域之請領育嬰留職停薪人員之男性比例、金錢領域之女性老年年金（月給付）金額；健康領域之65歲以下女性身心障礙者健康檢查率等。

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