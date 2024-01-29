內行人推「東京必去景點」　觀景台、知名拉麵全都有

▲林氏璧推薦六本木之丘觀景台。（圖／翻攝臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」，下同）



記者張靖榕／綜合報導

台灣人赴日旅遊首選經常是東京，不過說到東京必去的景點，旅日達人林氏璧推薦六本木之丘森大樓城市觀景展望台，可以近距離看到東京鐵塔外，還能一口氣吃到2間有名的拉麵店，「吃的看的一次滿足」。

林氏璧在個人經營的《日本自助旅遊中毒者》臉書粉專上分享「東京最佳展望台排名」，根據Klook 2023台灣海外人氣商品前10名中，東京景點勇奪前3名，分別為澀谷SKY觀景臺，SKYTREE晴空塔觀景臺，東京華納兄弟哈利波特影城（不包含經典主題樂園），但除了澀谷SKY觀景臺拿到冠軍是意料之中，其餘結果顯然讓他意外。

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林氏璧個人推薦若東京只能去一個景點的話，他一直以來都推薦六本木之丘觀景台，因為不只能夠清楚地眺望整座東京鐵塔，還能一口氣吃到銀座篝還有AFURI這2家拉麵還有HARBS。

以方位來說六本木之丘觀景台原本能看到新舊塔（東京鐵塔與晴空塔），但2023年底最新開幕的麻布台之丘主大樓擋住視線，如今變得有些煞風景。

林氏璧表示東京晴空塔位在市區東北方，離所有重要關鍵建築都很遠，所以風景比較差，夜景就差更遠了，在大晴天看到富士山下的整個東京倒是會滿感動的。此外他表示近年大紅的澀谷SHIBIYA SKY唯一的確點，就是距離東京鐵塔也相對遠。

林氏璧看好麻布台之丘33樓完全免費的SKY LOBBY，將成為2024年東京最新人氣熱點，缺點是窗景少，晚上也會有反光問題。