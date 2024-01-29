童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

▲台灣團客在小合掌村大聲喧嘩，大人還不管。（圖／翻攝自臉書粉專「Shushu 自由研究所」）



記者張靖榕／綜合報導

台灣人熱愛赴日旅遊，卻同時容易把許多在國內本就NG的行為，原封不動搬到國外，一名在東京工作的台灣人，日前在臉書粉專發文指出，她造訪心目中如童話故事般的京都美山小合掌村，卻在那遇到某些讓她難得動怒的台灣遊客，包括放任小孩嬉鬧影響他人的家長，讓她心情瞬間毀了，該篇文章引起廣大迴響。

臉書粉專「Shushu 自由研究所」26日發文，表示抵達吃午餐時並未見到什麼遊客，但在和店家小聊時得知台灣旅客很多，下午2時30分就會有團客抵達。

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起初「Shushu」在村落中散步、拍照，途中有稀落的自由行旅客，安安靜靜符合她心中對美山的童話形象；然而之後就被某些台灣旅客毀了。

「Shushu」表示團客開始湧入，正在拍照的她因為想要拍沒有人的空景，因此想盡可能把沒拍到的地方拍完，結果孩子們看到她在拍照不只沒避開，反而圍住她開始打起雪仗，瞬間讓富有童話故事風格的村落變成菜市場。接著一顆雪球砸中她，其中一個小孩只是說了聲抱歉，在一旁的大人完全沒有出面制止，放任一切發生。

「Shushu」表示她當下理智線就斷了，立刻喝止說合掌村告示牌明確寫下「禁止嬉鬧、保持安靜」，難道「你們不知道嗎」？這時才有大人來把小孩帶走，要他們別再吵，但仍然一句道歉都沒有。

事實上美山合掌村是「居民實際生活的地方」，並非遊樂園或純觀光景點，當地數十棟建物屋齡都是150年起跳，台灣某些旅客如此放任小孩大聲喧嘩，讓「Shushu」非常不能理解也很無奈。

「Shushu」提醒，疫後赴日旅遊的台灣人非常多，但大家該有的禮貌還是該遵守，否則因少數人的無禮影響多數人的旅遊品質及形象就不好了。

非常有同感的網友紛紛留言，「只會生不會教」、「可以理解，所以台灣很多人素質也沒好到哪裡去」、「夏天時去過美山，導遊全程帶著走，數度提醒保持安靜」、「去年在札幌藻岩山的觀景平台一樣遇到一群台灣大媽旅遊團，整個平台就她們最吵，瘋狂拍照喧嘩擺姿勢，完全沒法安靜的欣賞夜景」、「在關東在地目睹也是一樣嘆息」、「辛苦了，差不多的情節去年我也在往伊根的公車上遇過。」