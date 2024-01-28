吃拉麵花17分鐘　日本名店罵「吃太慢」惹眾怒！YTR道歉：是我的錯

▲アカボシ（Akaboshi）是拉麵達人 。（圖／翻攝自YTアカボシマシマシTV）



記者施怡妏／綜合報導

日本美食拉麵紅遍全世界，不少饕客都是拉麵迷，但許多店家都十分有個性，有著一套自己的規矩，日本YouTuberアカボシ（Akaboshi），日前到連鎖拉麵店「拉麵二郎」用餐，點了大碗拉麵，花了17分鐘吃完，卻遭到老闆批評吃太慢「打亂批次」，網友替他抱不平，但他卻道歉表示是自己的問題。

根據《宅宅新聞》報導，日本YouTuberアカボシ（Akaboshi）在頻道「アカボシマシマシTV」上傳新影片，到拉麵店用餐，點了大碗拉麵加肉，配料全加，花了17分鐘吃完，因為進餐速度太慢，被老闆批「打亂批次」，他立刻道歉並加速用餐速度。

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影片曝光，許多網友為他叫屈，「吃不到17分鐘就被嫌慢」、「這樣我都不敢去拉麵店了」、「店家太過份了吧」；不過也有網友指出，「打亂批次」確實是二郎系拉麵的禁忌，店家沒有錯。

▲大碗拉麵加肉。（圖／翻攝自YTアカボシマシマシTV）



據了解，拉麵二郎採用粗麵，烹煮時間比較久，為了提高翻桌率，店家會在客人還在用餐時，就先煮「下一批次」的麵，如果有客人吃比較慢，煮好的麵放太久，就必須丟掉重煮，而重煮新的麵又需要花時間，影響後續批次的供餐。

アカボシ（Akaboshi）知道是自己的問題，立刻發文表示，店家完全沒有錯，「因為打亂批次是二郎自古以來特有的規矩，所以錯是在我身上」，故意不把那段剪掉，就是希望大家可以以此為戒，「要罵罵我就好了」，俗話說入境隨俗，店家的規定他也知道，「這次有錯的是打亂批次的我，西台二郎真的很好吃，老闆也很體貼」。