日本旅遊搭地鐵驚見「桃園捷運」　她驚呼白出國了

▲網友出國看到台灣味。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）



記者張靖榕／綜合報導

一名台灣旅客日前赴日旅遊，在地鐵站內看到與台鐵相似的電聯車，上面大大寫著中文「桃園捷運」、「桃園市政府」，還有宣傳「TAIWAN台灣」的廣告文宣。把這幕拍下的她打趣說，「在日本拍的...白出國了。」

該名台灣旅客將照片分享到臉書社團《路上觀察學院》，吸引網友紛紛留言，「剛好前後左右整節車廂都說國語」、「下一站：板橋車站」、「剛好前天在迪士尼才聽到有人用台語說想吃燒肉」、「沒看到的弱冷車真的會以為在台灣拍的」、「之前去日本上高地，住在山中的飯店，晚上Buffet還特地擴音，台灣烤鳳梨出爐」、「我上次搭京成電鐵的時候也有桃園機場捷運的廣告」、「我上次也在東京車站看到台灣旅遊廣告，覺得很棒。」

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還有網友分享在日台灣味的照片，其中一人PO出一間名叫「桃園」的台灣料理店，「我還以為我搭的飛機是從大園區飛到桃園區」，底下吃過的人回說其實老闆已換成中國人，吃過一次就沒再去吃。

▲在日本的桃園台灣料理店。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）



也有人分享電車裡的照片，「2周前大阪環球回市區拍的，車內有台灣相關的廣告」；「在淺草的伝法院通…」，另一名網友說在那裡看到有在賣台灣炸雞排，「一片600日幣，便當店那種小片的無骨雞排。」

▲▼處處有台灣的影子。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）



出國旅遊發現台灣味的人不算少，還有去帛琉旅遊過的網友說，「去參觀他們國家博物館，結果裡面展出台灣原住民特展，還是有中文說明的喔」、「2001我在倫敦的維多利亞車站，售票的機器看不到中文，現在都有了」、「在義大利威尼斯也能參觀文化部辦的展覽」。

▼網友在義大利威尼斯看到台灣文化部辦的展覽。（圖／翻攝臉書「路上觀察學院」）

