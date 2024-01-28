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日本飛機「整架衝出跑道」　180度失控甩尾畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

日本大分機場28日下午發生小型訓練機衝出跑道事故，飛機降落時偏離跑道，最終停在跑道旁的草地上。所幸這起事件並未造成人員受傷，機上3人全員平安。

綜合NHK、共同社等報導，發生事故的飛機為本田航空的訓練機，飛機28日中午12時21分從大分機場起飛，原定下午2時11分降落，機上載著3人。沒想到下午2時10分左右，也就是訓練機降落期間突然發生事故。 

依據畫面，當時飛機沿著跑道著陸觸地，沒想到隨後衝出跑道，180度大迴轉之後停在跑道旁的草地上。

受到這起事故的影響，大分機場跑到關閉1個多小時。全日空與日本航空方面表示，大分機場班機起降預料將受到影響，航班可能取消或延誤。

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