本周將飆破30℃！　下波「顯著冷空氣」要有心理準備

記者陳俊宏／綜合報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，這周在寒流減弱後，各地氣溫會進一步回升，預測中南部高溫大致在26-29度，局部內陸地區有機會超過30度；而下一波顯著的冷空氣，預測在下周一或下周二報到，大家可以先有心理準備。

李至晟指出，今天北部高溫還是在20度以下，中部大約20-23度，只有較南邊的高屏、台東一帶日照較多，有機會出現25度左右的高溫；預測今晚、周二晨華南水氣又會稍微增多，中北部的朋友今天出門還是建議帶雨具備用。

李至晟說，這個星期在寒流減弱後，大環境轉為東南甚至偏南風，各地氣溫會進一步回升，預測周二起北部高溫就會來到20度以上，周三後甚至有機會來到25度左右；中南部大致在26-29度，局部內陸地區高溫有機會超過30度，相當溫暖。

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▼下周可能有顯著冷空氣，圖為各模式模擬台北氣象站未來氣溫趨勢圖。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

李至晟分析，而環境風向改變後，華南雲系也偏北移動，後續西半部天氣大致穩定，只有迎風面的東半部有短暫的地形降雨。

李至晟提醒，而下一波顯著冷空氣預測在下周一或下周二報到，低溫會落在下周的中後期，也就是春節前，目前展望春節連假前段，可能會是迎風面有雨的東北季風天氣型態，因時間還久，模式變動度還很大；不過，目前看來會比剛過去的這波寒流弱，東北季風或冷氣團機會比較高，大家可以先有心理準備，等時間近一點再看會更準確。