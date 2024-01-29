快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

▲02：11規模5.2地震。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

一夜連6震，花蓮縣「國家警報響」！根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨發生6起有感地震，震央都位於花蓮縣萬榮鄉，其中規模最大5.2、最大震度4級，全台有感。對此，氣象署地震測報中心表示，這是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊推擠碰撞造成，在該處算是很常見地震。

氣象署地震測報中心接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，至今早共發生2顯著地震、4小區域地震，一共6起有感地震，深度差不多介於5-15公里，後續屬於餘震，這幾天仍要注意一下可能有餘震。

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▼規模5.2地震震度圖。（圖／氣象署）



氣象署地震測報中心提到，該地區發生規模5的地震，算是很常見，以前也有滿多起較淺層地震，該區上一起超過規模5的地震，是發生在去年3/21的規模5.4地震。

凌晨2時11分22秒先生發生規模5.2地震，深度5公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度；2時11分55秒又發生規模4.9地震，深度13公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度。

2時44分發生規模3.7地震，深度6.6公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級；2時52分發生規模4.1地震，深度5公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣、台中市、雲林縣、台南市1級。

4時26分發生規模3.6地震，深度8.8公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級；4時42分規模3.9地震，深度8.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級。

▼02：11規模4.9地震。（圖／氣象署）



▼02：44規模3.7地震。（圖／氣象署）



▼02：52規模4.1地震。（圖／氣象署）



▼04：26規模3.6地震。（圖／氣象署）



▼04：42規模3.9地震。（圖／氣象署）

