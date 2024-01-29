　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

（圖／氣象署）

▲02：11規模5.2地震。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

一夜連6震，花蓮縣「國家警報響」！根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨發生6起有感地震，震央都位於花蓮縣萬榮鄉，其中規模最大5.2、最大震度4級，全台有感。對此，氣象署地震測報中心表示，這是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊推擠碰撞造成，在該處算是很常見地震。

氣象署地震測報中心接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，至今早共發生2顯著地震、4小區域地震，一共6起有感地震，深度差不多介於5-15公里，後續屬於餘震，這幾天仍要注意一下可能有餘震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼規模5.2地震震度圖。（圖／氣象署）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象署地震測報中心提到，該地區發生規模5的地震，算是很常見，以前也有滿多起較淺層地震，該區上一起超過規模5的地震，是發生在去年3/21的規模5.4地震。

凌晨2時11分22秒先生發生規模5.2地震，深度5公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度；2時11分55秒又發生規模4.9地震，深度13公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度。

2時44分發生規模3.7地震，深度6.6公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級；2時52分發生規模4.1地震，深度5公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣、台中市、雲林縣、台南市1級。

4時26分發生規模3.6地震，深度8.8公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級；4時42分規模3.9地震，深度8.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級。

▼02：11規模4.9地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼02：44規模3.7地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼02：52規模4.1地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼04：26規模3.6地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼04：42規模3.9地震。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
國道上強忍胸痛！客運司機用盡力氣把車開到路肩　昏迷送醫不治
快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了
一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

快訊／花蓮凌晨連2震！規模4.9極淺層地震　最大震度4級

快訊／花蓮02:11規模5.2極淺層地震！中台灣好晃　當地人半夜被搖醒

快訊／花蓮凌晨02：11地牛翻身「國家警報大響」！震度4級以上

快訊／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

機車發不動「車行老闆報價2千6」！他回原廠檢查結果超傻眼

網紅大鬧超市道歉喊「別斷章取義」！全場氣炸狂酸：被告死活該

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

18m黃色小鴨睽違10年回高雄　驚喜「攜伴來台」4萬人迎入港

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

快訊／花蓮凌晨連2震！規模4.9極淺層地震　最大震度4級

快訊／花蓮02:11規模5.2極淺層地震！中台灣好晃　當地人半夜被搖醒

快訊／花蓮凌晨02：11地牛翻身「國家警報大響」！震度4級以上

快訊／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

機車發不動「車行老闆報價2千6」！他回原廠檢查結果超傻眼

網紅大鬧超市道歉喊「別斷章取義」！全場氣炸狂酸：被告死活該

芬蘭總統大選　前總理和前外長2／11決選

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

柯震東挺偉晉「那句話跟開黃腔一點關係都沒有吧」　深夜危險發言

童話變菜市場！台灣團客嬉鬧小合掌村　放任小孩雪球亂砸

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

流感疫情不尋常！醫曝「拉長」可能原因　「免疫竊盜」害感染增加

飾品控請收藏5個台灣輕奢品牌！優雅珍珠、18K金色戒指非常好買

柯瑞怒撕球衣批「判罰偏向湖人」　美媒曝咖哩對本季失望

會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

花蓮凌晨02：11地牛翻身「國家警報大響」

長榮機師最高加薪13.5K　春節不罷工了

網紅大鬧超市　道歉後竟喊：別斷章取義

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

北榮昏倒醫師醒了！院長內部信報喜：神經無損、過了大難關

不怕超派鐵拳！　美腿實況主Zoe吃海鮮丼飯：超級難吃

即／02:11花蓮規模5.2極淺層地震　最大震度4級

網紅大鬧家樂福、全聯道歉了

機車維修老闆報價2千6　他換一家傻眼了

命理師警告：姓名有「1部首」注意了！　今年易發生意外

更多熱門

相關新聞

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

一夜連6震，「花蓮縣」國家警報響！根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨發生6起有感地震，震央都位於花蓮縣萬榮鄉，其中一起規模最大5.2、最大震度4級，全台有感。氣象署第一時間也對花蓮縣發布「災防告警訊息」。

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

年前恐有寒流　可能冷到春節

年前恐有寒流　可能冷到春節

今北台灣濕冷14度　過年前可能又有寒流

今北台灣濕冷14度　過年前可能又有寒流

即／日本爆規模4.8地震　東京震感強烈

即／日本爆規模4.8地震　東京震感強烈

關鍵字：

氣象地震氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

花蓮凌晨02：11地牛翻身「國家警報大響」

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

長榮機師最高加薪13.5K　春節不罷工了

謝京穎❤Energy書偉「文定穿超辣」

唐立淇什麼時候被唐綺陽取代了？

網紅大鬧超市　道歉後竟喊：別斷章取義

最黏老婆的三大星座男！

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面