持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

寒冷整整一周的「持久型寒流」掰掰，今起回溫！氣象專家吳德榮表示，周二至周四白天「溫暖如春」，北部高溫25度以上，中南部接近30度；周五有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象署）



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中央氣象署指出，今天仍有中層水氣通過，中部以北及東半部有降雨機率，預計下半天水氣有逐漸減少的趨勢，降雨區域將恢復成迎風面及山區為主，其他地區轉為多雲到晴。

氣象署說，溫度方面，清晨仍涼，中部以北及宜蘭低溫13、14度，其他地區15到17度，白天冷空氣減弱，北台灣氣溫明顯回升，北部及東半部高溫20到23度，中南部可以來到24到28度，西半部日夜溫差大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日上午中部以北零星飄雨，下午雨停轉多雲，東半部有局部短暫雨，南部多雲時晴，各地氣溫略升、晚偏涼。

吳德榮分析，周二至周四逐漸轉為「高壓迴流」的型態，風向偏東轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」（北部高溫25度以上，中南部接近30度）、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周二起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。



吳德榮表示，周五有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨的機率，北台氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣；周六、周日各地再恢復為白天溫暖如春、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；至於下一波強冷空氣其抵達時間或強度，各國模式模擬皆大幅調整中，言之過早，不如繼續觀察。