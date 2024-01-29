一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

▲02：11規模5.2地震。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

一夜連6震，「花蓮縣」國家警報響！根據中央氣象署的地震報告，今天凌晨發生6起有感地震，震央都位於花蓮縣萬榮鄉，其中一起規模最大5.2、最大震度4級，全台有感。氣象署第一時間也對花蓮縣發布「災防告警訊息」。

凌晨2時11分22秒發生規模5.2地震，深度5公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度；2時11分55秒又發生規模4.9地震，深度13公里，花蓮縣最大震度4級、南投縣3級，其餘本島縣市都有1-2級震度。

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2時44分發生規模3.7地震，深度6.6公里，花蓮縣、南投縣最大震度2級；2時52分發生規模4.1地震，深度5公里，花蓮縣最大震度3級，南投縣、台中市、雲林縣、台南市1級。

4時26分發生規模3.6地震，深度8.8公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級；4時42分規模3.9地震，深度8.1公里，花蓮縣最大震度3級、南投縣1級。

▼02：11規模4.9地震。（圖／氣象署）



▼02：44規模3.7地震。（圖／氣象署）



▼02：52規模4.1地震。（圖／氣象署）



▼04：26規模3.6地震。（圖／氣象署）



▼04：42規模3.9地震。（圖／氣象署）

