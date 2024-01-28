「電子榨菜」掏心又掏錢！　大陸年輕人追劇陷入「付費焦慮」

圖文／鏡週刊

近期「3分鐘微短劇」爆紅，成為不少工作空檔、閒暇時的新型「電子榨菜」（吃飯時看的影片或文章）。這股潮流催生了眾多影片創作，在業界開創一片「新藍海」，然而也讓不少年輕人追劇上癮，陷入付費焦慮。

綜合中國媒體報導，近年很多年輕人沉迷微短劇，花2、3分鐘就可以追完一集，劇情緊湊且浮誇，讓人忍不住一集追完接著一集看，有別傳統電視劇時間冗長，這類微短劇很適合一般人配飯吃，打發零碎時間。

23歲的酒店服務員小娜，自從沉迷於微短劇《別惹白鴿》後改觀，她認為過去對微短劇的刻板印象已經改變，雖然一集僅三五分鐘，但非常適合忙碌的打工族，讓她能夠迅速完成一部劇。然而，沉浸其中也讓她陷入了「追劇上癮」，瘋看霸道總裁與灰姑娘的甜寵劇、絕望主婦的逆襲，一晚上可能就花掉約70元，帶來「付費焦慮」。

在禮儀服務業工作的中專畢業生刀瑩瑩，以前在抖音、快手等平台分享短影音，直到2023年2月與微短劇導演聯繫，8月正式參與微短劇拍攝。她表示，在拍攝過程中，片場、演員、器材都是計時收費，100集的微短劇需要在5天內完成，這種方式能夠將生活中的細微之處放大，有助於減壓。

快遞分檢員楊一也分享了自己的看法，指出一天的辛勞工作後，難以專心看深度的電影或電視劇，然而，「看微短劇不用動腦，三五分鐘就能帶來一個爽點，就好像能把自己在工作、生活中受的委屈代入進去，特別解壓」。

復旦大學社會發展與公共政策學院心理學系教授吳國宏分析，微短劇的劇本體現了人們對社會生活的「腳本」，其中的「英雄救美」「好事多磨」「逆襲」等模式早已根植於人們對世界的理解中，更強調情感共鳴，「因為不出所料，所以不用深究。」

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