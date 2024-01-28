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中國介選我友邦吐瓦魯　「450美元利誘信」內容曝

中國以450美金利誘當地媒體找人帶風向撰文。（原件文字重製示意圖）　

▲中國以450美金利誘當地媒體找人帶風向撰文。（原件文字重製示意圖）　

圖文／鏡週刊

我國在南太平洋友邦吐瓦魯週五（1/26）舉行國會大選，親台的現任總理拿塔諾（Kausea Natano）落選，外界關切與我國邦交生變，涉外人士指出，中國介入黑手也伸向吐國大選，並透過重金利誘當地媒體發文帶風向，本刊取得一封email，是中國環球電視24日寄給當地媒體人士，明確表達希望尋求一位吐瓦魯國家廣播公司高層，只要撰文800字評論，聚焦在吐瓦魯國會將跟台灣斷交的不實訊息上，就可獲得450元美金（折合新台幣約1.38萬元），但吐國媒體並未接受。

吐瓦魯國會大選共選出16位國會議員，外交部表示，目前當選議員大多支持台吐邦誼，已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

涉外人士強調，雖然現任總理落選，但其選區是8個選區中人口最多、候選人也最多，相較之下，曾提出要審視兩國關係的吐國財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）是同額競選，負擔較小。他強調，這是正常的民主程序，而非媒體臆測與特定國家有關。

根據本刊取得中國官媒發給當地媒體的電子郵件，內容直白提到：And if you can help ask a senior person in Tuvalu Bordcasting Corporation to write an opinion article 800 words forcusing on Tuvalu election and it's potential to cut ties with Taiwan. we will pay 450USD tax free for this article and you can co-share the payment with him or her.Look forward your reply as time are ticking（如果你能幫忙請吐瓦魯國家廣播公司高層寫一篇800字的評論文章，重點關注吐瓦魯選舉和與台灣斷交的可能性，我們將為此文章支付450美元的免稅費用，你可以與對方共同分享付款，時間緊迫，期待您的回覆。）

該人士說明，收到這封郵件的當地媒體人士主動向我方人士爆料，中方在吐瓦魯大選前早先介選透過銀彈攻勢，企圖影響台吐外交關係，但這次竟然直接發信企圖賄賂媒體人士撰文帶風向，甚至把價碼拉到450元美金，他並說，不只環球電視，中國央視曾祭出相同手法。

該人士表示，中國在台灣大選後，操作台灣與諾魯斷交後，馬上就開始將黑手伸至吐瓦魯大選，並釋放錯假訊息，企圖影響台灣友邦。此外，不只選前如此，選後也有很奇怪的帳號，指稱說吐國某人已經當選總理，並要跟中國建交等等。他強調，這是中國一系列的操作。

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