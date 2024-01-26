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蔡壁如無奈沒被邀尾牙　網一看卻歪樓：以為是阿翰新角色

前民眾黨立委蔡壁如昨開記者會被問到是否有參加民眾黨尾牙，她一愣表示不知道有什麼尾牙，引發議論。（翻攝自蔡壁如臉書）

▲蔡壁如昨開記者會被問到是否有參加民眾黨尾牙，她一愣表示不知道有什麼尾牙，引發議論。（翻攝自蔡壁如臉書）

圖文／鏡週刊

前民眾黨立委蔡壁如日前挑戰台中市第一選區立委失利，近日傳出民眾黨舉辦尾牙，邀請挺柯網紅參加，但蔡壁如卻一無所悉，被問到時還一愣：「沒人通知我」，黨主席柯文哲的昔日愛將如今似乎遭冷落，也被質疑是民眾黨內鬥浮上檯面。然而新聞片段流出後，有些網友竟把蔡壁如誤認成是網紅阿翰模仿的新角色。

民眾黨24日在台北舉辦尾牙，挺柯網紅館長、丁特、愛莉莎莎都受邀出席，由於愛莉莎莎選後轉發開票影片質疑作票，隨後就出國避風頭，引發議論，如今低調返台參加民眾黨活動，成為外界關注焦點。

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蔡壁如昨（25）日與國民黨桃園市議員凌濤一同召開記者會，對台中選戰和在野合作的議題發表難法，被認為是藍白合「2.0」。選前就和國民黨籍台中市長盧秀燕走得很近的蔡壁如，選後又和藍營談合作，外界也盛傳她將被盧市府延攬入閣。

記者會後蔡壁如被問到，有沒有參加民眾黨尾牙、有無看到愛莉莎莎等網紅？蔡壁如一愣：「昨天的尾牙？」然後笑說，「可能是距離的美感，沒有人通知我。」被記者突然問到尾牙的是她只能苦笑反問：「昨天是什麼尾牙？」

蔡壁如未受邀民眾黨尾牙一事掀起網友討論，有人認為是她已經和柯文哲黨中央漸行漸遠，還有人建議她直接加入國民黨，但也有網友指出，24日的聚會是感恩餐會不是尾牙。

不過，有網友歪樓，直說蔡壁如的造型激似網紅阿翰模仿的新角色，笑說「阿翰這支片又再超越自己」，甚至釣出阿翰本人留言跟著起鬨：「這是我」、「我總是很勤奮更片」，還有人開玩笑：「下一部片是女立委的立院翻身記嗎????」

網友在蔡壁如的受訪新聞下歪樓說以為是阿翰，更釣出阿翰親自回覆。（翻攝自Instagram）

▲網友在蔡壁如的受訪新聞下歪樓說以為是阿翰，更釣出阿翰親自回覆。（翻攝自Instagram）

阿翰經常拍影片大玩角色扮演，知名角色包括喊出「九天玄女降落」的算命阿姨和帶看套房的房東阿姨，甚至還因此登上金鐘獎舞台，為人津津樂道。由於這些角色造型都是以短髮現身，也因此被網友笑說和蔡壁如有幾分神似，成了這次留言區意外的插曲。

阿翰模仿的算命阿姨角色詼諧逗趣，一度掀起話題熱潮。（翻攝自阿翰po影片臉書）

▲阿翰模仿的算命阿姨角色詼諧逗趣，一度掀起話題熱潮。（翻攝自阿翰po影片臉書）

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