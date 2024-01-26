好市多「1餅乾」被一箱箱搬！她試吃曝驚人口感　內行揭隱藏吃法

▲有民眾在好市多跟風買了一款法蘭酥，回家一吃覺得很好吃，發文引起討論。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多販售琳瑯滿目的各式零食，不少民眾在過年前到賣場選購，準備年節時招待客人。就有一名網友在賣場目睹一款餅乾被人一箱一箱地搬進推車，好奇之下也買了一盒，回家試吃後直呼好吃，「餅乾很香脆、甜度適中」，於是上網分享引起同好共鳴。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示她趁空去好市多採購過年點心，看到大家爭相搬走一箱箱的巧克力法蘭酥，於是跟風也買了一盒回家試吃。沒想到拆開試吃後，餅乾的香脆和甜度的平衡讓她讚不絕口，直呼「希望可以不要太快被消滅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不少同好也對這款餅乾讚不絕口。（翻攝臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文引起社團同好認同，紛紛推薦這款巧克力法蘭酥，強調其不僅好吃而且不會太甜，「它巧克力算是苦甜的大人味，不會太甜可以買」、「巧克力味很濃，餅皮酥脆，有點微苦，螞蟻人應該不喜歡」；部份網友還分享私房創意吃法，「我們家會把這個法蘭酥捏碎，加在好市多的香草冰淇淋上，非常好吃」；更有人直言「只要有特價，我家都一次兩盒起跳不誇張」。

不過，也有一部分網友認為味道普通，不值得推薦「之前看好多人推薦一直想買，後來鄰居給了我一些，吃了之後覺得蠻甜的沒有巧克力的苦味啊」、「買過一次，後來看到就無感了」、「不難吃，但也沒多好吃，量太多，吃到後來好膩，放太久了吃不完，時間長了即使沒有過期也變得不酥脆了不知道為什麼」、「就偏苦甜的法蘭酥，說實在沒什麼特色」、「我家小孩都不愛，說有苦味」。

更多鏡週刊報導

不滿被勸導戴口罩挖眼砍人震驚社會 行凶女輕判8個月原因曝光

日本愛子公主將踏入職場 社會新鮮人首份有薪工作曝光

禁用廁所「一次罰一千」！ 裝修師傅「一招」反制讓屋主慘賠130萬