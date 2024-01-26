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別隨便搭便車！好心司機竟是變態　女大生險遭「肉償抵車資」

【有聲新聞】不要隨便搭便車！好心老司機竟是變態　女大生險遭「肉償抵車資」

▲濟州大學位處半山腰，但只要一遇大雪，基本上就很難招得到計程車。（翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

南韓濟州近日受到這波超強寒流影響，當地下起大雪，但就有一名女大生發文指出，日前看到有「好心老司機」願意提供搭便車服務，但實際上是變態一枚，一不小心就淪為「肉償抵車資」。

據南韓《NEWS 1》報導，濟州大學位處半山腰，但只要一遇大雪，基本上就很難招得到計程車，同學要走路上山回學校宿舍，也有一定難度。發文的女同學就指出，日前下大雪時，在晚間9點多看到一則訊息，有一名「老司機」願意開放搭便車，有意者可以向他洽詢。

隨後女同學就和這名「老司機」聯絡，原本女同學願意付一點車資，或者買咖啡送給「老司機」表達誠意，但沒想到「老司機」卻回她：「我沒有性病，我才剛做完性病檢測。」言下之意，就是要女同學「肉償抵車資」。

這名女學生說，幸好雙方是事先聯絡，所以當她看到對方的無理要求後，斷然拒絕。女學生也直呼「這世間恐怖的事情很多」，她也建議如果其他女生有遇到類似狀況，寧可在網咖睡一晚，也不要隨便搭別人的便車。至於這名「老司機」的真實身分，目前難以得知，但女學生推測很可能是在校學生。

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