92歲嬤捐畢生積蓄！　470萬購5組高階急救利器...贈花蓮消防局

▲黃阿嬤捐贈高階多功能生理監視器在花蓮縣消防局辦理受贈儀式。（圖／花蓮縣消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣黃姓阿嬤捐贈消防局5組合計高達新台幣470萬之高階多功能生理監視器，並於24日下午2時在花蓮縣消防局辦理受贈儀式，由代理局長吳兆遠代表受贈，由於阿嬤及家人處事極為低調，僅委由吳代理局長轉發給第一線消防隊弟兄，雖其未出席捐贈典禮但希望藉此拋磚引玉之善舉能獲得社會更多的回響。

吳代理局長表示，阿嬤本名黃梅竹女士，高齡92歲，目前因行動不便在養護中心休養。黃阿嬤自幼受日本教育，在物資匱乏的年代中成長，歷經戰亂、朝代更迭、社會紛擾、經濟蕭條到科技化的時代，她的人生宛如就是台灣社會傳統女性溫柔、堅忍、婉約的縮影史，愛物惜物更是她老人家對事物心存感恩的體現。



黃阿嬤省吃儉用卻不吝捐出畢生積蓄，自20歲開始歷經50餘載的光陰歲月全力奉獻給天主教田蒲教堂，由於精通日語、客語、國台語，因此伴隨教堂內的徐光亮神父、白光明神父、馬優及王健神父下鄉宣教，只要部落或鄉村鄰里有需要就會看到她的身影。晚年則加入家庭式環保回收服務的行列，不論烈日寒冬牽著裝滿回收物的小小腳踏車駝著背弓著腰，搜集可回收的寶特瓶、紙箱，自己省吃儉用將賺的每一分錢都存起來，只希望有一天能回饋陪伴她、滋養她一生的社會。



這次在黃阿嬤的女兒大力奔走下，順利促成阿嬤念茲在茲的心願，將最先進、最科技且為消防局迫切需要的急救利器送到第一線救護人員手上。家屬殷切期盼消防局執勤人員能夠將此設備發揮最大效能，拯救更多生命並造福更多的花蓮鄉親，因為每一個人的性命都是無價的，也希望更多善心人士熱情響應，共同為建構美好、祥和及安全的社會盡一份心力。