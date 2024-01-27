　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

92歲嬤捐畢生積蓄！　470萬購5組高階急救利器...贈花蓮消防局

▲黃阿嬤捐贈高階多功能生理監視器在花蓮縣消防局辦理受贈儀式。（圖／花蓮縣消防局提供）

黃阿嬤捐贈高階多功能生理監視器在花蓮縣消防局辦理受贈儀式。（圖／花蓮縣消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣黃姓阿嬤捐贈消防局5組合計高達新台幣470萬之高階多功能生理監視器，並於24日下午2時在花蓮縣消防局辦理受贈儀式，由代理局長吳兆遠代表受贈，由於阿嬤及家人處事極為低調，僅委由吳代理局長轉發給第一線消防隊弟兄，雖其未出席捐贈典禮但希望藉此拋磚引玉之善舉能獲得社會更多的回響。

吳代理局長表示，阿嬤本名黃梅竹女士，高齡92歲，目前因行動不便在養護中心休養。黃阿嬤自幼受日本教育，在物資匱乏的年代中成長，歷經戰亂、朝代更迭、社會紛擾、經濟蕭條到科技化的時代，她的人生宛如就是台灣社會傳統女性溫柔、堅忍、婉約的縮影史，愛物惜物更是她老人家對事物心存感恩的體現。
 
黃阿嬤省吃儉用卻不吝捐出畢生積蓄，自20歲開始歷經50餘載的光陰歲月全力奉獻給天主教田蒲教堂，由於精通日語、客語、國台語，因此伴隨教堂內的徐光亮神父、白光明神父、馬優及王健神父下鄉宣教，只要部落或鄉村鄰里有需要就會看到她的身影。晚年則加入家庭式環保回收服務的行列，不論烈日寒冬牽著裝滿回收物的小小腳踏車駝著背弓著腰，搜集可回收的寶特瓶、紙箱，自己省吃儉用將賺的每一分錢都存起來，只希望有一天能回饋陪伴她、滋養她一生的社會。
 
這次在黃阿嬤的女兒大力奔走下，順利促成阿嬤念茲在茲的心願，將最先進、最科技且為消防局迫切需要的急救利器送到第一線救護人員手上。家屬殷切期盼消防局執勤人員能夠將此設備發揮最大效能，拯救更多生命並造福更多的花蓮鄉親，因為每一個人的性命都是無價的，也希望更多善心人士熱情響應，共同為建構美好、祥和及安全的社會盡一份心力。

ET快訊
快訊／同車吃尾牙嚴重車禍！　3命危1重傷
桃園男女「忘情激吻」撞車！　傻眼畫面曝
新北驚見「鴕鳥亂跑」！　路邊賣萌討食
蔡壁如現身感恩餐會！　與柯文哲互動熱絡：中部比較溫暖
快訊／南港展覽館擠爆！　人潮卡5分鐘「完全動不了」
情侶車內激吻忘我！　「人車一體」親上前車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第31屆西螺福興宮成長營登場　200人參加創疫後新高

92歲嬤捐畢生積蓄！　470萬購5組高階急救利器...贈花蓮消防局

南消七大辦理液化石油氣訓練　強化燃氣安全管理守護市民

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

「地方貓老大」占機車不走　無視女子苦勸耍賴躺平！

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

第31屆西螺福興宮成長營登場　200人參加創疫後新高

92歲嬤捐畢生積蓄！　470萬購5組高階急救利器...贈花蓮消防局

南消七大辦理液化石油氣訓練　強化燃氣安全管理守護市民

牛隻上路惹禍！　花蓮擬訂放牧飼養管理自治草案

南消五大隊春安大型賣場踏勘　要讓民眾平安好過年

2024『龍』來大內賀新春　南消四大防火宣導讓您過好年

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

5星主廚上菜！花蓮縣府年終尾牙席開169桌　獎品獎金多多

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

快訊／4人同車要去吃尾牙！中壢慘遇嚴重車禍　3命危1重傷送醫搶救

私約網友約見面？　侯友宜急澄清「臉書被冒用」已報警處理

宿舍免費住！餐飲業「北漂專案」搶人才　這家每月再給3千元津貼

打卡花蓮版「霍爾的移動城堡」！魔法屋氛圍＋夢幻落羽松有夠好拍

快訊／國1鼎金聯結車衝破護欄！半個車頭騰空懸掛　驚險畫面曝

綠委控白營想搞「密室協商」　黃國昌嗆：偏好柯建銘私下喬的惡習？

胡瓜被地方媽媽狂蹭　阿翔主謀遭大哥巴頭

7歲男童慘遭遺棄獨居2年！狠母攜「同居女友」另築愛巢　下場曝光

6款「檀香調」洗沐清單給邁入成熟的你　Dior曠野之心、凱嵐蠟燭最好評

男女忘情喇舌追尾前車　2車KISS畫面曝...網友：這吻加值了

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

地方熱門新聞

南投燈會2／3登場　LAIMO馬來貘與爽爽貓助陣

賴清德、蕭美琴嘉義市謝票

基隆市率全國之先　2／1取締改裝噪音車6000元起跳

台東汽車閃機車　失控撞安全島起火

春節前夕　新竹市政府率團敬軍贈慰問金

高雄男違規跑給警察追！大膽狂逃下場慘

大林慈濟生物製劑助治癒異位性皮膚炎

2024桃園年貨大街開賣　消費滿千抽eMOVING

嘉義基督教醫院獨老圍爐活動

大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液

南消五大隊春安大型賣場踏勘

桃園捷運棕線再傳捷報　國發會審議通過

南消四大防火宣導讓您過好年

布袋分局社區治安宣導

更多熱門

相關新聞

阿北1年半內兩度心肌梗塞　都被他救回

阿北1年半內兩度心肌梗塞　都被他救回

寒流來襲，氣溫驟降，24日1名70歲阿伯因急性心肌梗塞發作，彰化和美消防分隊消防員黃景嵐出勤救護，看到老翁才發現，1年半前對方就曾因心肌梗塞被他救回一命，所幸這次火速送醫打通阻塞血管救回一命，阿伯在得知上次也同樣被黃員救護就醫後，在救護車上還特別他表達感謝，兩人都直呼有緣。

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

新北消防大隊爆收賄　8人移送新北檢

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

新北消防大隊遭搜索原因曝！8人遭調職徹查

新北消防大隊遭搜索原因曝！8人遭調職徹查

南消新市分隊獲贈救災救護新利器

南消新市分隊獲贈救災救護新利器

關鍵字：

積蓄高階救護利器消防局

讀者迴響

熱門新聞

知名藝人夫妻直播帶貨只賣出1單　商家氣報警

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

黃仁勳報明牌！點名9台廠有潛力　謝金河：他是票房保證

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

西海岸「24具浮屍案」監院調查報告出爐　人蛇集團分工套路曝光

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面