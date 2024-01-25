快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

記者邱中岳、趙蔡州／新北報導

新北消防局第二大隊驚傳有消防員利用職務之便，在轄內有意外事件的遺體要處理時，通風報信給有交情的葬儀業者搶生意，事後收取不正利益，涉案8名消防員與1名殯葬業者25日晚間10點陸續被廉政署押送到新北地檢署接受複訊，詳細案情正在調查中。

▲新北消防大隊疑通報葬儀社搶生意收賄，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

【25日晚間10點更新】廉政署25日會同政風處人員前往新北市消防局第二大隊進行搜索，同時帶回大隊1人、分隊7人以及另1名殯葬業者共9人進行調查，初步詢問後25日晚間陸續將人帶往新北地檢署進行調查。涉案消防員抵達新北地檢署時，幾乎每個人都戴著口罩，且至少3人被戴上手銬，直到25日晚間10點8人才全數到達地檢署。

第二大隊副大隊長吳崇銘表示，被帶回的8人均為基層消防人員，詳細的案情基於偵查不公開，不方便多做說明，靜候調查中。

新北消防局25日晚間表示，他們已將涉案人員調離現職單位，相關行政責任待偵辦結果出爐後，將再行嚴懲議處，未來會全力配合檢廉偵辦，且為了防止案件資訊外洩，後續也將針對救護資訊系統的資安保密措施進行強化，並要求同仁恪守法紀與遵守相關資安規定。

▼廉政署25日晚間將涉案8人陸續移送北檢。（圖／記者邱中岳翻攝）



