　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

記者邱中岳、趙蔡州／新北報導

新北消防局第二大隊驚傳有消防員利用職務之便，在轄內有意外事件的遺體要處理時，通風報信給有交情的葬儀業者搶生意，事後收取不正利益，涉案8名消防員與1名殯葬業者25日晚間10點陸續被廉政署押送到新北地檢署接受複訊，詳細案情正在調查中。

▲▼新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲新北消防大隊疑通報葬儀社搶生意收賄，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

【25日晚間10點更新】廉政署25日會同政風處人員前往新北市消防局第二大隊進行搜索，同時帶回大隊1人、分隊7人以及另1名殯葬業者共9人進行調查，初步詢問後25日晚間陸續將人帶往新北地檢署進行調查。涉案消防員抵達新北地檢署時，幾乎每個人都戴著口罩，且至少3人被戴上手銬，直到25日晚間10點8人才全數到達地檢署。

第二大隊副大隊長吳崇銘表示，被帶回的8人均為基層消防人員，詳細的案情基於偵查不公開，不方便多做說明，靜候調查中。

新北消防局25日晚間表示，他們已將涉案人員調離現職單位，相關行政責任待偵辦結果出爐後，將再行嚴懲議處，未來會全力配合檢廉偵辦，且為了防止案件資訊外洩，後續也將針對救護資訊系統的資安保密措施進行強化，並要求同仁恪守法紀與遵守相關資安規定。

▼廉政署25日晚間將涉案8人陸續移送北檢。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北消防隊疑通報葬儀社搶生意收賄，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查，8人晚間陸續移送北檢，多人上銬。（圖／記者邱中岳翻攝）

ET快訊
楊晨熙PO孕前絕美辣照
30%人失眠！「5大好睡食物」營養師認證
女藝人46公斤「仍被于正說胖」　徐嬌公開嗆：是有多歹毒？
一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機
賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳
發現台灣特有種新蟑螂！體長「超過5公分」　比你家裡的蟑螂還大
快訊／超哥再嗆Toyz：不揍你枉為男兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

新北消防員爆洩密收賄　消防局火速調職8人：偵查有結果一定嚴懲

快訊／新莊遊覽車自撞「騎上分隔島」苦等吊臂救援　思源路大塞車

台中透天一氧化碳中毒！2人昏倒浴室邊　超危險環境照曝

黃格格火燒城中城奪46命　「逃死刑」關鍵原因曝光！無期徒刑定讞

快訊／台中大甲民宅傳一氧化碳中毒　1男1女緊急送醫

馨生人藝文展以「綻」為題　創作人謝犯保助撫平失去至親傷痛

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

嗆蹭熱度送超派中指 超哥：你什麼咖｜20240124 ET午間新聞

來賓嘲諷身障者「賀瓏跟著大笑」遭炎上　Albee道歉「當下沒聽懂」..薩泰爾發聲明

有吃橡皮筋？館長側拍片打臉　盲測喊：吞不下！當我弱智？

貓貓太想奴才狂敲監視器 整顆喵頭塞滿螢幕超萌❤

上駕訓班竟被教練要求逼車？　硬拉方向盤：機車會閃到路肩

快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

新北消防員爆洩密收賄　消防局火速調職8人：偵查有結果一定嚴懲

快訊／新莊遊覽車自撞「騎上分隔島」苦等吊臂救援　思源路大塞車

台中透天一氧化碳中毒！2人昏倒浴室邊　超危險環境照曝

黃格格火燒城中城奪46命　「逃死刑」關鍵原因曝光！無期徒刑定讞

快訊／台中大甲民宅傳一氧化碳中毒　1男1女緊急送醫

馨生人藝文展以「綻」為題　創作人謝犯保助撫平失去至親傷痛

睽違3年！北市消防局辦「車禍救助競賽觀摩」　4大隊河濱公園較勁

男以忍受！癡情男狂追學弟被封鎖　竟找上對方媽媽...下場慘了

邀姊妹花KTV歡唱...送泥醉妹回家竟硬上！色男認錯+賠償換免囚

統一發票開獎結果出爐！7-11、全家、全聯中獎名單一次看

曝陳俊翰返台從政初衷　王婉諭：任何人都很難做到的決心與堅持

南消七大新血大進補　新手職前教育訓練成果亮眼

快訊／新北消防大隊爆收賄　8人陸續移送北檢「至少3人上銬」

強化專業職能健全多元技能　南消六大辦理警專實習生寒假實習訓練

30%人失眠！「5大好睡食物」營養師認證：還護心血管

雙子星聯盟航網樞紐運作減直靠港　託運人接受度將受考驗

竟扯謊「跟IU交往同居過」！南韓詐騙犯全清祖共犯庭審揭荒誕內幕

女藝人46公斤「仍被于正說胖」　徐嬌公開嗆：是有多歹毒？

一年兵注意　軍中禁用華為、小米等11款大陸品牌手機　

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

割頸亡國三生今告別式　生前最掛念她

可愛女警合歡山比YA爆紅！3萬人敲碗：單身嗎

錯失2次救命機會！11月嬰遭悶死　父見畫面崩潰

內湖黑寡婦　清純妹年底換愛再爆互捅濺血

即／一家5口命案複驗　3幼子「1疑遭勒殺、2人中毒」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將有雪可賞

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

遭割頸國三生無緣畢業典禮　校方頒發畢業證書

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

送泥醉女回家竟硬上　色男認錯+賠償換免囚

更多熱門

相關新聞

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

新北消防員爆收賄　消防局將嚴懲

新北消防局第二大隊有消防員利用職務之便，洩密給葬儀業者換取不正當的利益，廉政署25日晚間帶回8名消防員進行調查。對此，新北消防局表示，涉案8名人員已調離現職單位，待偵辦結果出爐後再行嚴懲，針對少數人員未能廉潔自持，做出違法而有損機關形象的行為，一定依法嚴正查辦、絕不姑息。

新北消防大隊遭搜索原因曝！8人遭調職徹查

新北消防大隊遭搜索原因曝！8人遭調職徹查

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

快訊／新北消防局第二大隊遭搜索　7人被帶回調查

即／寒流持續發威！彰化61人緊急送醫

即／寒流持續發威！彰化61人緊急送醫

屋主烹煮食物去睡覺　冒白煙警報器大響

屋主烹煮食物去睡覺　冒白煙警報器大響

關鍵字：

收賄消防局

讀者迴響

熱門新聞

25歲正妹助詐團撈1.8億！住豪宅開賓士

快訊／7-11開出2張千萬發票！

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

花蓮小兄妹葬身火場！5歲姊先逃出求救

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

快訊／全家開出2張千萬發票！

快訊／開獎了！統一發票11、12月中獎號碼出爐

正妹業務露臉回應陪睡傳言！一年賣170輛保時捷

快訊／成功嶺一年兵報到「髮絲落地」　國軍派緝毒犬安檢

女老師「誘男高中生」性愛30次！教室淪砲房

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

工程師月薪2萬跳槽！遭索賠464萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！
11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

11月大嬰送托遭濕口罩悶亡　媽哽咽：很不容易才有小孩

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

勝利柬埔寨派對放話「下次帶GD來」　「比中指+爆粗口」韓網怒：不知恥

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面