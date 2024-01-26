「恩人又是你」70歲阿北1年半內兩度心肌梗塞　都被他救回

▲彰化阿伯2度心肌梗塞都被消防救護員黃景嵐救回。（圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

寒流來襲，氣溫驟降，24日1名70歲阿伯因急性心肌梗塞發作，彰化和美消防分隊消防員黃景嵐出勤救護，看到老翁才發現，1年半前對方就曾因心肌梗塞被他救回一命，所幸這次火速送醫打通阻塞血管救回一命，阿伯在得知上次也同樣被黃員救護就醫後，在救護車上還特別他表達感謝，兩人都直呼有緣。

去年榮獲消防署「救護之王獎」與台灣心肌梗塞學會「金心獎」的和美分隊高級救護技術員黃景嵐，24日出勤時就對案發地點感到很眼熟，到場後詢問這名阿伯「我是不是之前曾救過你？」果然，阿伯1年半前也曾也曾因急性心肌梗塞由他實施12導程心電圖並即時送醫搶救，阿伯看到黃員的一剎那，也馬上認出黃員，兩次都是因為心肌梗塞急電救護，更巧的是還遇到同一名消防員。

▲彰化阿伯2度心肌梗塞都被消防救護員黃景嵐救回。

阿伯說，上一次在接受心導管手術治療時，曾一度失去呼吸心跳，幸好消防隊與醫院聯手即時搶救救回一命，這次又因為胸痛、胸悶及頭暈再次叫救護車，黃景嵐一邊瞭解老翁的狀況，同時熟練的完成心電圖操作，在救護車上還特別對黃景嵐表達感謝之意。

彰基急診暨重症部林晏任醫師說，不少原本就有心血管疾病的病人在這一波超強寒流影響下，又再度復發，通常第二次發作有可能比第一次更為凶險。還好消防局救護員在院外就啟動了彰基醫學中心的急診及心導管團隊待命。到院後，這位病人在49分鐘內就完成心臟冠狀動脈阻塞的打通，相較於全國平均90分鐘內打通，足足縮短了41分鐘，而且該名患者術後狀況穩定，相當的不容易。這也顯示出消防局平時的訓練紮實和救護員現場的機警反應，以及與醫療院所之間的合作無間。

彰化縣消防局提醒民眾，氣溫驟降或溫差大會增加慢性疾病、心血管疾病發作的風險，建議長者、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適。另外，若感到胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗等身體不適症狀，就要懷疑是急性心肌梗塞，應儘快就醫。