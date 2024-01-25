新北消防大隊被搜索！疑通報葬儀社搶生意收賄　8人遭調職徹查

▲新北市消防局第二大隊遭搜索 。（圖／記者陳以昇攝）



記者黃哲民、陳以昇、戴上容、黃資真／新北報導

廉政署今(25日)會同政風處前往新北市消防局第二大隊進行搜索，並帶回大隊1人、分隊7人，以及另1名殯葬業者，共9人進行調查。對此，第二大隊副大隊長吳崇銘稍早出面說明，表示相關同仁已召開考績委員會，並調離現職靜候調查，檢方初步調查，疑似有基層消防隊員得知有屍體要處理時，會通報殯葬業者處理，事後再行收賄，目前全案細節仍在調查中。

檢方透露，今早一波搜索從5個分隊帶回7人、大隊1人，還有1名殯葬業者進行調查，初步調查，消防隊員疑似在得知轄內有意外事件的遺體要處理時，會通風報信給有交情的葬儀業者來搶生意，事後收取「不正利益」，目前尚無幹部或高官涉及，預計傍晚5、6點開始移送複訊，不過由於搜索還在進行中，涉案人員與細節還有待釐清。

第二大隊副大隊長吳崇銘表示，有關同仁疑似洩漏個資案件，相關同仁已召開考績委員會，並調離現職，而第二大隊秉持勿枉勿縱原則依法辦理。

吳崇銘進一步說明，被帶回的8人均為基層消防人員，但詳細的案情，基於偵查不公開，且都還在偵查中，不方便多做說明，而目前8人均已被調離現職，靜候調查中。

▲新北市消防局第二救災救護大隊副大隊長吳崇銘。（圖／記者戴上容攝）