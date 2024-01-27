38歲媽媽網紅「突然身亡」！5天前最後影片洩端倪…丈夫悲痛證實

▲38歲網紅任榮榮去世。（圖／翻攝自百度新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河北網紅任榮榮剛生下二胎兩個月，近日突然離世，享年38歲。丈夫悲痛發出訃告，「愛妻在1月24日晚8點45分離世，1月26日已經舉行遺體告別儀式。」任榮榮以分享哺乳育兒知識，吸引了大量女性粉絲的關注。在她的離世前5天，她發布了一段影片動態，當時出現輕微感冒症狀，嗓音十分嘶啞。

任榮榮才生二胎2個月，平時拍影片分享自己的哺乳知識與生活。在她的影片裡，任榮榮總是開朗微笑，娓娓細說育兒知識。

▲訃告。（圖／翻攝自百度新聞）

就在去世5天前，她發出了一段影片，影片中的她出現了感冒的症狀，聲音沙啞。她表示，由於正在哺乳期，她害怕傳染給女兒，所以選擇在家中等待自癒。

粉絲們得知死訊後震驚不已，「前幾天還在分享和孩子的互動日常，一夜間卻天人永隔」、「不要小看感冒，有病一定要早點去醫院」、「提醒人們，生完孩子以後如果感冒了就得去醫院看病，得把感冒當成大病來治療」、「太大意了」。

留言區，有網友猜測，「她可能是因為過度勞累，身體早已有了潛伏的健康問題，在月子裡的她免疫力低下，還要一人照顧兩個孩子，這無疑是對她身體的巨大挑戰。」不過，她真正的死因目前並沒有公布。