2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

▲超哥拍片揭開「Toyz詐賭事件」全紀錄。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅超哥因不滿直播主Toyz（劉偉健）批評自家餐廳的醋飯難吃，當街用「超派鐵拳」爆打對方。回顧兩人的恩怨，就有網友發現，當初拍片揭發Toyz詐賭全紀錄的就是超哥，不禁感嘆「現在回想起來，也就解釋了椅子為什麼一直硬要去臭超哥，原來是為了這片結的樑子。」

時間拉回2022年1月間，超哥在「超派人生」PO出與金旋風訪談的內容，還原金旋風被Toyz、周周等人詐賭的過程，並解釋了600萬元賠償金的始末。

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金旋風透露，他們共玩了3次，印象中第一次贏錢，第二次他輸了20多萬，第三次更慘噴300萬元；當晚Toyz的表現太違背正常德州撲克玩家的作法，且運勢超強，讓玩了10多年的他不敢置信；沒想到，他後來去廁所洗臉時發現，洗手台上方擺了一個小瓶子，立刻意識到可能是特殊隱形眼鏡，於是以手機錄影並要求驗牌，最終揭穿Toyz及周周的合作詐賭。

▲▼Toyz當時承認戴了特殊隱形眼鏡。（圖／翻攝自YouTube／超派人生）

他坦言，當時要求Toyz賠償600萬元，並簽下保密條約，承諾不會將影片曝光；而之所以會公布影片，是應Toyz要求的，因為周周日前的影片稱對詐賭不知情，但其實兩人是合夥的關係。

怎料，如今兩人的恩怨越結越深，這回被打得頭破血流的Toyz，事後也提告傷害、殺人未遂等罪；至於超哥似乎無關痛癢，不僅現身越南的5星級洗頭店，還與網紅開心合照。

就有網友在PTT討論此事，直呼「2021年9月，椅子賣大麻菸彈，被抓進勒戒所，11月下旬才被放出來，就發生周周和椅子的頻道密碼爭奪戰，接著周周爆說椅子詐賭，然後就是金旋風在超派的頻道公開抓包椅子詐賭的影片，那時大家都在注意抓包影片的內容，沒什麼在關心主持人超哥，現在回想起來，也就解釋了椅子為什麼一直硬要去臭超哥。」

▲超哥被依傷害、恐嚇、殺人未遂、組織犯罪等4罪送辦，事後以5萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝YouTube）

對此，網友們紛紛回應，「事出必有因，這部片造成超派炸雞Toyz事件，後來又發生超哥毆打Toyz事件，因果循環，冤冤相報何時了，可憐啊，大家互相尊重包容，不要各自挑釁傷害，今天也不會這樣，希望大家都引以為鑑」、「回來看看夢的起點」、「這個時候，超哥還不知道，『美食公道伯』這幾個字，會對他未來的人生造成多大的波瀾。讓我們繼續看下去...超派」、「原來更早啊，還以為從雞排開始」、「就是從這個點開始的啊！有人不知道？」