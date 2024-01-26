29歲直播主罹「最凶險胃癌」…5年生存率幾乎為零！2習慣害慘她

▲29歲女生確診癌症。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一曹姓女子今年剛剛29歲，從事直播行業，前不久由於胃不太舒服去醫院就診，原以為可能是消化不良，沒想到竟查出得了罕見的胃印戒細胞癌。醫生表示，胃印戒細胞癌的特點是隱匿性強，早期無症狀，會沿著黏膜下層快速擴散，因此晚期患者的生存期一般只有6到12個月，5年生存率幾乎為零。

據《中新網》報導，曹女自述從事直播行業，原本以為自己是因為工作壓力導致的輕微胃部不適，「平時工作壓力比較大，然後就和現在很多年輕人一樣，不怎麼吃飯。經常早飯不吃，然後咖啡喝得比較多，酒喝得也比較多。」



曹女的經歷並非個例，胃印戒細胞癌早在2022年就曾引發全網關注。2022年5月22日，知名美妝網紅「薄荷醬小Q」時隔一年發文與網友告別，文中提到她得了不能治好的病，胃癌晚期，隨時可能離開。

她在長文中透露，「我越來越嚴重，已經完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體征，168的身高體重只有60斤（30公斤）多一點……，我很不幸，得的是最凶險的胃癌，印戒+低分化+彌漫型+4期，發現之前並沒有明顯不適，應該是家族遺傳+基因突變，醫生也說不清楚，只是說這個病總是年輕的女性容易得。」同年3月，28歲的內蒙古青年舞蹈家蘇日曼也是因為這種凶險的胃癌去世。

▲知名美妝網紅「薄荷醬小Q」發文。（圖／翻攝自中新網）

針對網友擔心患者都是年輕女性，對此，南京市第二醫院普外科韓建波副主任醫師表示，臨床上並非如此，男性因為吸菸和喝酒等不良生活習慣，腫瘤發病率總體還是高於女性的。

至於小Q的長文中提到的「家族遺傳+基因突變」，韓建波說，「首先，消化道腫瘤一般並不遺傳，這不用恐慌，但是有消化道腫瘤家族史的人，其消化道腫瘤的發生概率稍高，有一定的傾向性，更加要引起重視。其中主要原因是共同的生活環境和飲食習慣；另外極少部分家族遺傳性胃癌是由染色體異常引起，這類人群要高度引起重視，而往往這類人群還合併有腸道腫瘤。」



韓建波提醒，「印戒細胞癌有一些典型表現，比如胃變得僵硬，蠕動功能變差，臨床上稱之為皮革胃，但它的早期症狀輕微，無明顯症狀，大部分患者到了中晚期才發現。嚴格講，早期胃癌多無明顯的症狀，早期症狀像胃炎或胃潰瘍的症狀，包括上腹部飽脹不適或隱痛，噯氣，噁心，反酸，食欲減退等。」