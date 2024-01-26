圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

記者黃翊婷／綜合報導

網紅超哥不滿直播主Toyz（劉偉健）評論自家餐廳的醋飯難吃，憤而當街動手打人，引發社會正反意見討論。導演圤智雨表示，日前目睹幾名大約就讀小學一年級的學生，一邊喊著「超派鐵拳」一邊推擠其他同學，原因竟然只是因為看對方不爽，讓他非常震驚，「如果支持這種行為的，那請想想新北國中生案是否是差不多，瑪莎拉蒂富少打人案是否也很雷同？」

▲Toyz遭超哥當街痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

圤智雨25日在臉書「圤智雨 雨的十二時辰」臉書粉專發文聲稱，日前本來想去超哥的餐廳朝聖，途中意外目擊幾名大約就讀小學一年級的學生，後排學生對走在前排的學生大喊「超派鐵拳」，然後就推了前排學生一下，被推的學生大喊「你幹嘛啦」，推人的學生卻一邊大笑一邊說「看你不爽啊」。

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▲Toyz公開傷勢。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

圤智雨坦言，看到這個畫面，他決定不去超哥的餐廳朝聖了，「打人是不對的，如果不滿意評論就覺得是惡意，那其實可以告Toyz損害賠償呀，拿出你認為故意的影片直播畫面，法官會幫你判斷是否故意。如果支持這種行為的，那請想想新北國中生案是否是差不多，瑪莎拉蒂富少打人案是否也很雷同？」

圤智雨接著說道，假設超哥的小孩在學校遭遇類似對待，別的小朋友是否可以說「因為跟你爸學的呀」，如果只是自己覺得對方有惡意就動手，「那請問鄧+華（鄧佳華）不知道屎（死）幾次了？吃屎哥侵入棒球場那麼多次，那棒球棍是否可打下去呢？所以，看到這，你還覺得超哥沒錯嗎？」

針對超哥與Toyz之間的爭議，親職教養專家趙逸帆也表示，24日在國中課堂上，兩名男同學有樣學樣在學校上演「超派鐵拳」、「超派過肩摔」，事後檢討還嗆罰10萬就沒事，讓他感到很驚訝，覺得網紅成了負面教材，毫無教育與正向意義。

而超哥在事發之後，被認為涉嫌殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等4罪嫌，他25日透過臉書再度發聲，並引用《賽德克·巴萊》台詞再嗆Toyz，「如果文明是要我卑躬屈膝，那我就帶你看見野蠻的驕傲」。事件後續會如何發展，仍有待進一步觀察。