　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

記者黃翊婷／綜合報導

網紅超哥不滿直播主Toyz（劉偉健）評論自家餐廳的醋飯難吃，憤而當街動手打人，引發社會正反意見討論。導演圤智雨表示，日前目睹幾名大約就讀小學一年級的學生，一邊喊著「超派鐵拳」一邊推擠其他同學，原因竟然只是因為看對方不爽，讓他非常震驚，「如果支持這種行為的，那請想想新北國中生案是否是差不多，瑪莎拉蒂富少打人案是否也很雷同？」

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

▲Toyz遭超哥當街痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

圤智雨25日在臉書「圤智雨 雨的十二時辰」臉書粉專發文聲稱，日前本來想去超哥的餐廳朝聖，途中意外目擊幾名大約就讀小學一年級的學生，後排學生對走在前排的學生大喊「超派鐵拳」，然後就推了前排學生一下，被推的學生大喊「你幹嘛啦」，推人的學生卻一邊大笑一邊說「看你不爽啊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Toyz公開驗傷單。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

▲Toyz公開傷勢。（圖／翻攝自Facebook／Toyz ）

圤智雨坦言，看到這個畫面，他決定不去超哥的餐廳朝聖了，「打人是不對的，如果不滿意評論就覺得是惡意，那其實可以告Toyz損害賠償呀，拿出你認為故意的影片直播畫面，法官會幫你判斷是否故意。如果支持這種行為的，那請想想新北國中生案是否是差不多，瑪莎拉蒂富少打人案是否也很雷同？」

圤智雨接著說道，假設超哥的小孩在學校遭遇類似對待，別的小朋友是否可以說「因為跟你爸學的呀」，如果只是自己覺得對方有惡意就動手，「那請問鄧+華（鄧佳華）不知道屎（死）幾次了？吃屎哥侵入棒球場那麼多次，那棒球棍是否可打下去呢？所以，看到這，你還覺得超哥沒錯嗎？」

針對超哥與Toyz之間的爭議，親職教養專家趙逸帆也表示，24日在國中課堂上，兩名男同學有樣學樣在學校上演「超派鐵拳」、「超派過肩摔」，事後檢討還嗆罰10萬就沒事，讓他感到很驚訝，覺得網紅成了負面教材，毫無教育與正向意義。

而超哥在事發之後，被認為涉嫌殺人未遂、組織犯罪、恐嚇、傷害等4罪嫌，他25日透過臉書再度發聲，並引用《賽德克·巴萊》台詞再嗆Toyz，「如果文明是要我卑躬屈膝，那我就帶你看見野蠻的驕傲」。事件後續會如何發展，仍有待進一步觀察。

《放棄朝聖超甲組》 本來前幾天我有發文要找我老闆娘（開基南清宮宮主） ㄧ起去超甲組朝聖，但因爲後來在街上要去開會時，看到國小小朋友大約小一的學生，對著走在前排的同學大喊超派鐵拳，然後就推了一下前排學生，前排學生被推後喊你幹嘛啦，推人的小朋...

圤智雨 雨的十二時辰發佈於 2024年1月24日 星期三

ET快訊
辣妹信義區天橋上遭性侵！　撿屍男求：再一下下就好
2月上線！突宣布5月關服　玩家全傻眼
快訊／柯文哲下軍令：跑票開除黨籍！
快訊／明星賽先發出爐！　柯瑞竟落選
快訊／文化幣公告　即起禁止買拍立得
台灣旅客有福了！2月起「飛日本10機場」桃機可預先通關
冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死
快訊／LINE Pay掛牌首日　狂飆81%！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

抓包賀瓏「買網軍按愛心？」　他一看笑：該解約求償！網揭內幕

好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

還會唱國歌嗎？身邊朋友都不會「只唱過校歌 」　她愣：已刻在腦海裡

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

逾40所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

文化幣公告「禁止買拍立得」！網讚：這才是初衷

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

抓包賀瓏「買網軍按愛心？」　他一看笑：該解約求償！網揭內幕

好市多「回購1美食」突換包裝狂漏汁！會員吵翻：不買了

圤智雨目睹小一生喊「超派鐵拳」推擠同學　原因只是看不爽

還會唱國歌嗎？身邊朋友都不會「只唱過校歌 」　她愣：已刻在腦海裡

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

逾40所大學實施「心理假」！教育部將訂指引　校長笑喊：我也需要

文化幣公告「禁止買拍立得」！網讚：這才是初衷

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

《紅白》彩排到半夜3點！黃偉晉驚覺「LE SSERAFIM站旁邊」　秒醒燦笑

快訊／冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

江西大火遇難補習班僅一扇門！一人能過　學生：那天本沒課

三星搶代工無望　外媒曝：台積電首批2奈米產能「蘋果全包了」

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

2童高速狂玩旋轉鞦韆「平行地面」驚險畫面曝　台中市府說話了

虞書欣登熱搜！保母車竟在「高速公路倒車」　警方介入調查

快訊／美史上首名「氮氣處決」死囚伏法　逐漸缺氧窒息亡

駁未受邀出席民眾黨尾牙　陳琬惠：是當天有事情沒去

南投休旅車「刷載具」…撞破玻璃整輛衝進超商！誇張畫面曝光

正妹YTR「國外大解放」3秒拉下泳衣拉鍊　3萬粉絲朝聖

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

賓士男單挑4輛大車被圍攻　女友跺腳：別鬧了

更多熱門

相關新聞

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網紅超哥經營的日本料理餐廳「超甲組」，近日因為被網紅Toyz批評醋飯難吃，又被民眾檢舉用餐環境不佳、食材發臭等問題，多次躍上媒體版面。有網友25日在批踢踢貼出影片，有一隻老鼠從「超甲組」門口溜進餐廳內，店員嚇得立刻上前處理，影片一出立刻引發網友討論。

「超派丼飯」變區段打卡地標　在地估店租：每月15~20跑不掉

「超派丼飯」變區段打卡地標　在地估店租：每月15~20跑不掉

學生學「超派鐵拳」還嗆賠10萬就好　國中師氣炸：網紅負面示範

學生學「超派鐵拳」還嗆賠10萬就好　國中師氣炸：網紅負面示範

卡森斯當拾汣茶屋1日店長：贈100杯表弟奶茶

卡森斯當拾汣茶屋1日店長：贈100杯表弟奶茶

琳妲燒39度住院請假…製作單位爆氣：不能換人！

琳妲燒39度住院請假…製作單位爆氣：不能換人！

關鍵字：

網紅圤智雨Toyz超哥

讀者迴響

熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

華碩女工程師提離職　真實身分讓主管沉默了

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面