比Toyz更早！YTR開箱日料「醋飯太冰、味噌湯魚骨多」　超哥反應曝

▲小熊早在事發前一周就去光顧日料店。（圖／翻攝自YT熊出沒請注意，以下亦同）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber超哥因不滿網紅Toyz挑釁「醋飯難吃」，街頭上演全武行濺血，事實上，香港YouTuber「熊出沒請注意」在事發前一周就曾光顧，提到「醋飯太冰、味噌湯魚骨多」，超哥聽完後則說針對這些問題，會予以改進，並提到對於客人的批評指教，都會用最負責任的態度虛心接受。

YouTuber「熊出沒請注意」日前到超哥的日料店用餐，當天品嚐了茶碗蒸、前菜、味噌湯、丼飯等料理，稱讚料很足、味道很夠、食材新鮮，但他也直接點出「醋飯太冰、湯品魚骨太多」等缺點。對此，超哥表示會予以改進，每個人口味不同，「如果客人有不同的想法，我們都接受，最多就是不收這個錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超哥提到，也曾在外用餐踩雷過，但他不會去批評店家，還會客氣地向老闆致謝，自己身為公眾人物，一舉一動難免會被放大討論，他也只好笑笑接受，「接受善意的批評、建議跟指教，如果惡意的批評也沒關係，我請你吃，下次拜託你去別間」。

Toyz開箱超派炸雞時評論「連狗都不吃」，超哥坦言，不需要用這麼極端的言語評論，而Toyz之所以會這樣說，只是為了賺流量；超哥相信人性本善，也希望大家互相尊重，「相信人都是講道理的，人都是善良的」。

影片曝光，網友們表示，「這次真的有流量了」、「講得滿口仁義道德，做著最89的事情」、「這條影片現在看真的笑死，偽君子一名」、「打人絕對是不對的」、「在互相包容的過程中請人吃一頓粗飽」、「最負責任的心態，超派鐵拳」、「我們都可以接受對食物的批評指教，但不保證批評指教過後的人身安全」。

本文獲得「熊出沒請注意」授權提供轉載。