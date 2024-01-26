主廚經驗30年！超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

▲醋飯裝在塑膠盆裡。（圖／翻攝自YT蝦土豆）



記者施怡妏／綜合報導

網紅超哥因不滿直播主 Toyz（劉偉健）批評自家餐廳的醋飯難吃，憤而當街動手將Toyz打得頭破血流，引發各界關注，有「邊緣的美食家」之稱的大胃王系YouTuber「蝦土豆」，到超哥的日料店購買餐點，拍到醋飯的製作過程，居然是放在塑膠盆攪拌，旁邊還堆滿雜物，畫面曝光，網友們喊扯「30年主廚經驗？」

有網友在Dcard發文，「超派20年師傅拌醋飯是這樣」，貼出YTR「蝦土豆」的影片，引起爭議的醋飯，居然是裝在紅色塑膠盆裡攪拌完成，旁邊還堆滿雜物，攪拌完後，旁邊擺著電風扇，用來將飯吹冷，「超哥說他的東西怎麼可能難吃，東西都是用最好的，師傅有20、30年經驗，結果用塑膠盆拌醋飯，這麼頂的製作環境真的超派吧」。

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貼文曝光，網友看了直呼扯，「椅子是對的，用這種東西拌飯根本不透氣會黏正常，30年經驗？」「原本還以為椅子是為嘴而嘴，結果SOP長這樣，那醋飯會濕潤根本合情合理」、「醋飯搞得跟貓砂一樣」、「這樣最好拌得均勻，即使給你拌均勻了飯的顆粒早就破了，20、30年的師傅？」「用塑膠盆根本不透氣，飯會黏正常，這邊幫椅子補血，另外拿電扇在外面吹是X小，吃一堆灰塵進去喔」、「塑膠盆主要是食安問題，那種容器不能盛裝有溫度的食材」。

▲超哥街頭使出「超派鐵拳」痛毆Toyz。（圖／記者劉昌松攝）



有專業網友指出，「醋飯一定要用木桶加木柄匙拌！用塑膠盆根本無法將蒸氣與水氣吸收，會讓飯濕黏變質！而且（飯匙）一定要是圓形的，不是圓的在拌飯時會卡角，再加上塑膠材質會讓飯沾黏在上更不易拌」。

超哥日前受訪提到，Toyz的行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工的辛苦、以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓」。