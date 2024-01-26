春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

▲春節期間天氣偏乾冷，年過轉濕暖。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

未來10天宜花東水氣多，將有降雨機會，下周一後溫度明顯回升，氣象專家賈新興表示，農曆過年前天氣偏濕暖，春節期間偏乾冷，2月4日到7月還有一波降溫，系統多強仍要觀察，過年後轉濕暖天氣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在YouTube頻道上表示，未來10天吹東風，宜花東水氣多，會飄局部短暫雨，中南部日夜溫差大；周五之前整天涼冷，溫度明顯上升等到下周一(29日)，周日(28日)前苗栗以北、宜蘭整天偏冷，下周一後太平洋高壓逐漸增強，氣溫回升有感。

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賈新興強調，農曆過年前偏濕暖，農曆年期間偏乾冷，比較沒有降雨，春節後漸轉暖濕天氣，聖嬰年春天天氣型態會慢慢出現。

觀察溫度跟水氣變化，賈新興表示，台北站溫度周日前最高不會超過18度，整天比較冷，溫度明顯變化在下周一，下周一到2月3日，溫度一天比一天升高，2月4日到7日氣溫下降，至於系統有多強仍要觀察。

降雨部分，賈新興表示，周六(27日)到下周二，宜花東、恆春半島深夜到隔天清晨有零星短暫雨，下周一氣溫回升，下周二午後山區有零星短暫雨，2月1日到3日宜花東午後山區轉多雲到零星短暫雨，2月4日傍晚鋒面通過，雲林以北轉有局部短暫雨。

賈新興指出，農曆過年期間2月9日和15日天氣偏冷，全台水氣少，不太會下雨，過年後水氣增多，溫度回升且越來越暖，較為濕暖。