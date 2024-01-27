南投燈會2／3登場　邀請人氣IP「LAIMO馬來貘」與爽爽貓助陣

▲龍年南投燈會將推出3大主題、11燈區迎賓，並與IP人物LAIMO「馬來貘」、爽爽貓合作。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投燈會「融耀，宜居城市」將在2月3日登場，縣政府今年規劃3大主題、12燈區和10大亮點迎賓，縣長許淑華熱情邀請全國民眾闔家順遊至南投各鄉鎮，享受泡湯、賞燈、賞花、嚐美食、看花燈的樂趣，歡度春節假期。

南投燈會宣傳記者會於今日舉行，並發表縮小1/12的主燈「福氣龍來」及人氣IP「LAIMO馬來貘」與「爽爽貓」；縣議員林儒暘、簡千翔、林憶如、蘇昱誠、張婉慈、簡峻庭、張秀枝、縣議員吳瑞芳服務處特助林晏生、縣議員游顥服務處主任江敏源、日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標、南投市長張嘉哲及贊助廠商代表等都到場共襄盛舉。

出身名間鄉的新生代歌手與演員王品澔，也受邀為主燈製作全新主題曲〈YOUARE THE ONE〉，並到場發表演唱；王品澔表示從學生時代迄今，南投燈會都是春節期間最期待的活動，每年都會與家人一起來賞燈，很高興此次可藉由全新主燈主題曲向全國民眾介紹故鄉。

副縣長王瑞德說，南投燈會邁入第9年、每年吸引500萬人次以上觀光人潮，今年燈區蘊含元宵燈會、水舞劇場、品牌商展、竹藝沙雕、景觀花海5種類型體驗；繼去年成功與知名插畫IP「卡娜赫拉的小動物」聯結辦理燈會，今年則由國內長青IP、亞洲最紅黑白生物－LAIMO「馬來貘」接棒合作，推出專屬主題燈區及500台無人機群飛演出馬來貘玩南投主題圖案，並有高達近7米的主題副燈、11座各式新年造型的氣球偶燈及燈區專屬紀念商品，以「可愛貘法度」的魅力吸引民眾進行收藏，另與IP「爽爽貓」合作製作水上副燈、結合無人機帶來精彩水舞展演秀。

13米高的主燈「福氣龍來」方面，以巨龍、祥鳳盤旋山林的畫面打造，巨龍可吐出煙霧並與鳳凰同步進行360度機械雙動態展演，並配合王品澔演唱主題曲，燈會期間每半小時進行1場精彩絕倫的主燈展演秀，精彩可期；本屆燈會小提燈「飛龍在天」則使用「光源供電線」取代使用 LED電池，避免回收困擾及環保汙染，並可組裝上兩支提把，進行三種造型變化，民眾依照喜好可組裝成不同玩法。

縣府觀光處表示，南投燈會是中部地區的指標性活動，為方便自各縣市遠道而來的旅客，燈會期間每天下午4時30分至晚間7時30分整點，自台中高鐵站可搭乘統聯客運至南投燈會賞燈，相關燈會訊息可上「樂旅南投」臉書粉絲頁，或南投燈會官網（https://rs-event.com.tw/2024NTL/）查詢。