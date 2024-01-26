玉山春節布農展演系列活動　大年初二至初四梅山遊客活動中心登場

▲玉山國家公園管理處將在春節初二至初四辦理《部落的呼喚–山林樂章》春節布農展演系列活動，圖為「祭槍」儀式。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山南部園區梅山部落目前百花齊放，緋寒櫻也於南橫公路沿線綻放，路旁也被梅子樹和葉間的小小青梅妝點出滿山翠綠；玉山國家公園管理處也特別在春節假期間推出布農展演系列活動，讓遊客不僅可欣賞南橫美麗的自然風光，也能體驗濃郁的文化氣息。

玉管處表示，本次《部落的呼喚-山林樂 章》春節布農展演系列活動，將於2月11日（大年初二）至13 日（大年初四） 每日上午11時至中午12時、下午3時30分至4時30分，於梅山遊客中心前廣場各舉辦一場，共計3天6場精彩豐富的布農文化展演饗宴，皆由高雄市桃源區社區發展協會所組成的「玉山 Masuhuaz傳統文化藝術團」擔當演出。

▲▼布農童謠和《與月亮有約的布農族》話劇。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，文化展演一直是遊客最感興趣的互動體驗，而布農原住民族是玉山園區內及周邊極為豐富並重要的族群與人文資源，希望透過此活動帶領遊客探索體驗布農文化，並加深對在地文化，特別是南橫梅山布農部落的認識和人文印象。

活動詳情可電話洽詢玉山國家公園管理處梅山遊客中心07-6866181曾小姐，或上玉管處官網（https://www.ysnp.gov.tw/）查詢相關訊息。