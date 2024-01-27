人妻「看到香蕉超愛」甜喊：完食謝謝招待　工程師見訊息超綠怒告

▲高雄一名工程師發現妻子和2名不知名男子的大聊情色話題。（資料照／記者許宥孺攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名工程師發現妻子和不知名男友人互傳曖昧訊息，包含「有一根香蕉，我看到了之後超愛。先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」等語，怒告妻子求償50萬。高雄地院審理，法官認為，人妻和友人的互動已侵害丈夫的配偶權，判賠20萬元。可上訴。

工程師主張，他和妻子結婚6年多，兩人在前年底離婚。但在婚姻期間，妻子就和暱稱Andy、Roger的身分不詳男子分別傳送曖昧對話，包含男子說「妳清理內務，我清理妳」，妻子回應「怕你上癮」、「你就知道我嘴比較厲害」、「那天抱一下感覺有回來」、「觸電的感覺」等語。

工程師指出，妻子又於蝦皮訊息對男子說「我直接不穿」、「或是小丁也可以。側邊一條細細的很性感」、「我認真滿喜歡自己sex中的樣子」，還找對方「切磋交流技巧」，表示「有一根香蕉，我看到了之後超愛。先舔了一下吃幾口，再喝個水~完食謝謝招待」等對話，已超出一般朋友關係，侵害他配偶權，提告向妻子求償50萬。

全案審理時，人妻辯稱丈夫私自翻拍她手機，證據不具法律效力，而且就算她和別的男人傳送這些對話，然而和丈夫離婚時，兩人約定由她負擔小孩大部分扶養費，也放棄對夫妻剩餘財產的請求權，已付出相當代價。

法官認為，離婚後雙方皆拋棄對夫妻剩餘財產分配請求權，工程師每月雖只需付5千元扶養費給孩子，但這與侵害配偶權賠償無關。人妻與男子傳送的對話，涉及兩性親密關係，已超過一般所能容忍的社交行為，審酌人妻為行政人員等一切情狀，判她應賠償20萬元。可上訴。