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妻欠債害百坪豪宅遭法拍！　名醫控她聯手小王「3年計畫」榨乾財產

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台中名醫控妻子出軌，還和小王、岳母擬定「三年計畫」想榨乾他財產。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中某名醫控訴，妻子因愛玩六合彩，欠下大筆賭債，而他使用妻子舊手機時，竟從中發現妻子和岳母、小王、養女共同擬訂「三年計畫」，想榨乾他所有財產，妻子還喊小王「老公」，兩人在外同居並發生性關係，讓他心寒不已，提告對妻子和小王求償2百萬。台中地院審理，判定兩人侵害配偶權，要連帶賠償醫師20萬元。可上訴。

醫師表示，他和妻子結褵20年，原本婚姻幸福美滿，然而妻子卻因沉迷六合彩簽賭，導致債台高築。因還不出錢，妻子不僅以離家出走的方式，逼他代為善後，甚至在2021年1月6日到他開設的診所胡鬧，過程中將他手機摔壞，他只好拿妻子的舊手機應急，卻因此發現妻子出軌。

醫師指出，妻子的舊手機有許多電話錄音檔案，內容竟是妻子和岳母、養女、小王共同擬訂「三年計畫」，意圖榨乾他所有財產。而妻子不僅喊小王「老公」，也向岳母和朋友坦承兩人的親密關係，兩人還在外面租套房同居1年、發生性關係，讓他發現後相當痛苦，提告向妻子和小王連帶求償2百萬元。

全案審理時，妻子和小王主張醫師的證據取得不合法，且那些錄音都是2020年的檔案，現在提告已超過2年消滅時效，妻子更反控醫師性侵自己和前夫所生的女兒，認為雙方早無夫妻之實，並無配偶權可侵害。

法官檢視相關證據，指出醫師直到2021年7月才發現妻子出軌，在2022年7月提告，仍在訴訟時效之內。雖然醫師提供錄音檔品質不佳，無法比對聲紋，難以證明兩人發生性關係2次，但人妻在LINE對話紀錄對朋友提及「我有一個男性朋友，喜歡我多年了」、「下半生陪伴他」、「他為了我離婚，我不能丟他一個人」等曖昧言語，顯示和小王不當交往，已侵害配偶權，判兩人應連帶賠償20萬元。可上訴。

據了解，該名醫師住在台中七期南側百坪透天豪宅，因豪宅登記在妻子名下，而妻子大大小小欠債不勝枚舉，2021年遭債權人聲請法拍名下房產，醫師因此跟銀行借款1980萬元，想要清償這棟透天的所有抵押權擔保債務。

雙方原本協議以「夫妻贈與」的方式，將房屋移轉至醫師名下，然而醫師借完款後，妻子隔月隨即向地政事務所表示異議，並停止辦理房地所有權移轉登記，導致這棟首拍底標價5950萬元的百坪透天一路流標，最後以總價3058萬元拍賣售出，而兩人的婚姻也在2023年2月告終。

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