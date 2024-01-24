頂大清純女友「狂跟警衛開房」　他見鹹濕對話氣炸！

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友跟高學歷女友交往7個月，沒想到近日他意外發現，外表清純的她，竟多次跟一名警衛約炮，且LINE對話超鹹濕，氣得他發文洩憤。然而，不少網友看完文章，反倒覺得他搞錯重點，還有頂大生忍不住吐槽，「不用硬要扯學歷吧！」

網友在Dcard發文表示，自己是中字輩大學畢業，女友則是頂大文組畢業，兩人交往至今約7個月，他原以為還在熱戀階段，直到看見女友的LINE訊息，才發現對方竟跟別的男人調情，而且對話超鹹濕。

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他怒道，「我整個不能接受，女友外表算是很單純的那種，平時也不會感覺到她性需求有這麼大，後來再往上滑歷史對話，他們竟是玩約炮軟體認識的，已經約出去開房不只一次，而對方的職業是個警衛。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

眼看自己綠光罩頂，原PO傻眼直呼，「你給我約個警衛？這個我真的超不解，約個有大肌肌的健身教練就算了，至少他有我沒有的東西。」

然而，這篇抱怨文並未得到同情，不少網友反過來吐槽，「誰告訴你警衛一定很差，高級的警衛或保全，都很要求身材和一定的武術基礎」、「一個巴掌拍不響欸，先管管你那表裡不一的女人吧，還有自己被綠也是事實，只能酸別人職業算三X本事」、「約炮不就看臉和身材嗎？看啥學歷啊，可惜的是跟你在一起吧」、「出軌就出軌，跟高學歷有什麼關係」、「重點是背著你約炮，講完學歷戰職業，一碼歸一碼，然後偷看手機又是另一件事」。