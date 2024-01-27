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社會 社會焦點 保障人權

老公美國出差　人妻揪小王家中激戰2天！下場要賠30萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中顏姓男子2023年9月間因為工作關係前往美國出差，沒想到蔡姓妻子竟然讓張姓小王進到家中同住，期間發生性行為，讓他大受打擊，憤而決定對兩人提告求償60萬元。台中地院法官審理後，判蔡女、張男應連帶賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲顏男指控，蔡女趁他不在家時，帶小王回家並發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

顏男在判決書中主張，和蔡女結婚5年，現已離婚，但在婚姻關係存續期間，蔡女趁他因為工作出差到美國的空檔，分別於2022年9月12日、14日，把張男叫來家中同住並發生性行為，兩人明顯已有「超友誼」的互動，侵害到他的配偶權，他也為此大受打擊，精神上承受莫大的痛苦，因而決定對兩人提告求償60萬元。

而蔡女、張男經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台中地院法官認為，顏男主張蔡女與張男發生婚外情，且期間有過性行為，這部分有對話錄音為證，而受到指控的蔡女和張男並未提出異議，依照民事訴訟法第280條第3項準用同條第1項之規定，視同自認。

法官接著表示，蔡女在婚姻關係存續期間與張男發生性行為，確實侵害到顏男的配偶權益，考量到雙方的身分、地位、經濟情形及其他各種狀況之後，判兩人應連帶賠償顏男30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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