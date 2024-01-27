辦公室也能吵！柯志恩酸「乾淨整潔最重要」　高嘉瑜勸精力放在問政

▲高嘉瑜的粉紅辦公室。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜昨受訪時指出，國會辦公室繼承自國民黨立委柯志恩，當初有壁癌跟漏水問題，花了很多心力重新裝潢。讓柯志恩不滿回酸「辦公室能夠乾淨整潔最重要。」對此，高嘉瑜今（27日）受訪時表示，柯志恩劃錯重點更是格局太小，「希望她多把時間跟精力放在問政，才不枉重新回鍋擔任立委！」

國民黨立委當選人韓國瑜在國會研究室抽簽時，抽到現任立委高嘉瑜辦公室，也讓這間格局特別的研究室成為討論焦點，高嘉瑜26日上午受訪時表示，這間辦公室是獨一無二的，擁有特別的樓中樓隔間，辦公室的前主人是柯志恩，但閣樓的漏水、壁癌都沒有處理，她花了很多心思重新裝潢，將牆面漆成粉紅色，讓整個辦公室充滿溫暖，能接手這間辦公室真的賺到。

針對高嘉瑜的說法，柯志恩26日晚間表示，當初剛進辦公室時，由於建築老舊，有漏水和長白蟻等問題，所以她特別花心思重新粉刷、購置家具，4年下來也沒有遇到漏水的情況，還有人說「一進到辦公室，就像走進家具樣品屋一樣！」

柯志恩無奈說，沒想到2020年接手的人，卻說因為她是不分區立委，所以之前沒有多加整修，「我是不知道房子漏水或壁癌，跟區域或不分區有什麼關係啦」、「但辦公室能夠『乾淨整潔』最重要」。

對於柯志恩暗酸，高嘉瑜今受訪時再回嗆，柯志恩身為不分區立委，應該把重點放在未來要推動什麼福國利民的民生法案，而不是把焦點放在一間辦公室一直打轉，不僅劃錯重點更是格局太小，「希望柯志恩委員多把時間跟精力放在問政，才不枉重新回鍋擔任立委！」

▼柯志恩時期的辦公室。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

