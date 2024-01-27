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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／朱立倫擬換雲嘉南高屏黨部主委　廖婉汝證實請辭、黃昭順未否認

▲國民黨朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院新會期將在2月1日開議，據《東森新聞雲ETtoday》掌握，國民黨主席朱立倫有意重新布局雲林、嘉義、台南、高雄及屏東黨部，由不分區立委當選人接手黨部主委，且國民黨高雄黨部主委黃昭順、屏東縣黨部主委廖婉汝已請辭。對此，廖婉汝證實自己已請辭，而黃昭順則未否認，僅表示，現在不太想談這件事情。

據掌握，朱立倫有意重新布局雲林、嘉義、台南、高雄及屏東黨部，由不分區立委當選人接手黨部主委；雲林給張嘉郡、台南由謝龍介、屏東則為蘇清泉，而柯志恩被屬意接手高雄市黨部，但柯似乎無意願，至於嘉義似乎未確定，由於王育敏曾選過嘉義縣長，是否由她接任仍有待討論。

另據了解，高雄市黨部主委黃昭順已於1月13日大選前向國民黨中央請辭，廖婉汝是在1月19日請辭，而翁重鈞也擬打算請辭。

《東森新聞雲ETtoday》詢問翁重鈞、黃昭順與廖婉汝；翁重鈞說，他人現在在國外，沒有請辭的事情，「我不知道耶」，沒有在討論這個，談這個很奇怪。黃昭順說，現在不太想談這件事情，要過年了。廖婉汝則低調證實自己的確已在1月19日請辭，但至今黨中央還沒有任何下文；至於請辭原因，廖婉汝並未透露。

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