曝綠營國會改革成績單　柯建銘酸黃國昌4倡議：拾人牙慧、班門弄斧

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨團拋出國會改革4主張，並邀請藍綠正副院長候選人至民眾黨團閉門會議。民進黨團總召柯建銘26日列出7張表格，內容為民進黨長年來推動國會改革方案，柯建銘直言，民眾黨過去四年在國會從無提出任何改革，如今黃國昌只提四點了無新意的主張就要拷問各黨，「未免太拾人牙慧，班門弄斧吧？我佛慈悲，善哉善哉！大家一起努力吧！」

對於立法院長選戰，民眾黨團日前拋出國會改革4訴求，包括人事同意權、調查聽證權、利益迴避規範、院長經費使用公開透明等。柯建銘則洋洋灑灑列出7張表格，並反問「這不是國會改革，什麼才是國會改革？」、「國會改革是民進黨的基因。」

柯建銘解釋，自戒嚴到解嚴、萬年國會到定期改選，民主國會一路是無數黨內前輩努力的成果，一棒接一棒。第二屆國會全面改選至今30年，民進黨亦從不停止國會改革，通過諸多法案，皆為民進黨所主導，本人皆在國會現場，從不缺席。

柯建銘指出，第十一屆立法院即將組成，新民意對國會制度、國會改革修法進程之形塑，各黨團之主張都予以尊重；民進黨團亦將結合新民意，盤點過往國會改革法案，在民主憲政原則下，提出完整的國會改革配套及修法。



柯建銘質疑，民眾黨過去四年在國會從無提出任何國會改革，如今黃國昌只提出四點「國會改革」，了無新意的主張，要拷問各黨，「未免太拾人牙慧，班門弄斧吧？我佛慈悲，善哉善哉！大家一起努力吧！」

▼柯建銘介紹民進黨30年來推動國會改革主要歷程。（圖／柯建銘辦公室提供）

