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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院龍頭之戰黃國昌曝個人立場　「我絕不投蔡其昌」

▲民眾黨立委黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院龍頭之戰即將登場，擁有8席立委的民眾黨，在藍綠白3黨不過半的狀況下，成為關鍵少數，最終票要怎麼投，各界關注。民眾黨不分區立委當選人黃國昌說，民眾黨團還沒做最終決定，但以他個人立場，他有4個理由，絕對不會投給民進黨的蔡其昌。

黃國昌在《誰來Talk館》表示，民眾黨團票會怎麼投，還沒做最終決定，而也不是他個人決定，是黨主席柯文哲會跟8名立委討論，最後主席會有裁示，他們會有共識，不管最後決定，一定8個人立場一致。

不過，黃國昌說，若問他個人的淺見，就是蔡其昌不管選院長、副院長，他都不支持，這有以下四個原因，第一，2016年蔡其昌跟蘇嘉全搭檔選正副院長，當時他在時力，蔡其昌來拜票，他開的條件就是國會改革，但這承諾到現在還跳票，所以不管他現在講什麼我都不會相信他，要不然就先道歉，解釋清楚。

第二，黃國昌說，蔡其昌在審酒駕法案，禮拜五早上主持會議，10點30分槌子敲下去，說休息人就跑掉，他氣得要死開直播要蔡其昌回來，他坐在主席台上6、7個小時等，中午打瞌睡，還被民進黨說在睡覺，這沒關係，重點是蔡其昌不在。

第三，黃國昌指出，是誰讓蔡其昌幫那種貪汙3億、養3個老婆的垃圾法官喬假釋？根本濫用權力；第四，蔡其昌是新潮流。

黃國昌重申，這不代表民眾黨團立場，都是他個人想法，但如果開會討論，「我會說我絕不投他」。

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