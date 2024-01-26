全台唯一「校園VS藝術館」互通了！半戶外打乒乓球　1年限定展出

▲「台北當代藝術館」與「建成國中」空間串聯了！藝術家打造全新「川堂」場域，觀眾可在此打乒乓球，為期一年展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「台北當代藝術館」是全台第一座與學校共構的美術館，它與建成國中僅以一扇白門相隔；如今當代館邀請藝術家賴志盛，打造一個全新的「川堂」場域，讓藝術館與校園的空間串聯起來，中間設立一張乒乓球桌，雙方可以到這裡打乒乓球，一來一往象徵對話，也讓民眾參與，此計畫將為期一年免費參觀！

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▲現在台北當代藝術館與建成國中，因為「川堂」有了全新串聯空間。（圖／記者林育綾攝）

藝術家賴志盛受到邀請，在台北當代藝術館精心打造「川堂」，自1月27日起為期一年展出。展覽場域一端是百年建築的建成國中，另一端是當代藝術館；此次將藝術館打開白門，延伸搭建成一座露台，化身為一個可以穿梭遊走的新「川堂」。

▲從當代藝術館走到露台上，不僅能直接看到校園，伸手還能觸摸到建成國中的一棵樹木。（圖／記者林育綾攝）

走到露台上，不僅能直接看到校園，伸手還能觸摸到建成國中的一棵樹木。而「川堂」中放置一張約150公斤的白色石桌，現場還提供乒乓球、球拍，觀眾可以在這張合併的球桌上打球，創造一來一往的對話，同時也重新體驗校園時光，以另一種視角觀賞古蹟建築。

▲▼設置乒乓球桌，也象徵創造一來一往的對話。（圖／記者林育綾攝）

當代館館長駱麗真表示，期待透過這個新場域，除了提供觀眾與學生親近古蹟，想像過去百年歷史外，在藝術館與學校之間能建立更開放、緊密的交流，作品不僅為觀眾提供身體感的交流經驗，同時也成為美術館與學校合作的典範。

建成國中校長黃啟清表示，我們學校很幸運地擁有當代館及這棟古蹟建築，作為校園的圍牆，這次展覽，讓學生與觀眾有即刻穿梭當代藝術與過去歷史的雙重感受，期待在這一年，學生可以好好享受這件作品帶來的藝術、歷史和交流體驗，並從中獲得啟發，成為他們人生深刻記憶的一部分。

▲▼「台北當代藝術館」與「建成國中」空間串聯了！藝術家打造全新「川堂」場域，為期一年展出。（圖／記者林育綾攝）

藝術家賴志盛也期許，這個全新的「川堂」場域，不僅是當代館展覽計劃的一環，更是美術館與學校共同努力的結晶；期待不僅能夠喚起觀眾的回憶與情感共鳴，也希望這種跨界的合作，為當代藝術教育帶來新的可能性，更歡迎民眾一同走進這個獨特的展覽空間，在「川堂」中開啟一段特別的重逢。