拍賣落槌馬上絞碎！傳奇作《垃圾桶中的愛》來台　藝術家身份成謎

▲傳奇作品《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin) 當年在蘇富比拍賣成為轟動的瞬間。（影／Banksyfilm on YOUTUBE）



記者林育綾／台北報導

史上最轟動的「自毀作品」《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)，是由身份成謎的神秘藝術家班克斯(Banksy)在蘇富比拍賣時，透過遠端操控，在作品落槌拍賣的那一刻「當場絞碎」，讓在場所有人都傻眼！由於碎紙機故障，讓畫作只碎了一半，這作品2021年再度拍賣時，價格翻了18倍，高達7億多台幣，如今來台公開亮相，在嚴密保全及預約制下，於台北當代藝術館展出，7/1~8/13 預約免費參觀。

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▲轟動當代藝術圈的「自毀作品」——《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)如今來台展出。（圖／記者林育綾攝）

《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)作品的前身名叫《女孩與氣球》(Girl with the Balloon)，2018年在英國倫敦的蘇富比賣場出現，畫中一位小女孩伸長手，指向一顆飄飛的紅色心型氣球。不過作品落槌售出的那一刻，隱藏在畫框內的碎紙裝置立刻啟動，讓作品被碎成條狀；當時此舉在讓現場所有人包括拍賣官、賓客在內，全部看傻了眼。

▼《垃圾桶中的愛》作品的前身名叫《女孩與氣球》(Girl with the Balloon)，2018年在英國倫敦的蘇富比賣場出現。（圖／記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE）



▼不料拍賣落槌後，畫作突然啟動碎紙機，把作品絞碎了一半。（圖／記者林育綾翻攝自展場影片／Banksyfilm on YOUTUBE）

▲▼當場拍賣官、在場人員都看傻眼。（圖／記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE）

▼隨後維安人員立刻將畫帶走。（圖／記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE）

隨後班克斯在Instagram發表了影片，說明他是如何完成這個惡作劇，並說明，畫作原先應該完全銷毀，沒想到碎紙機發生故障，作品只有下半部被碎成條狀。他也說，「摧毀的衝動，也是一種創造的衝動。」

當時得標的藏家表明，還是願意依照得標價106萬英鎊（約新台幣4千多萬）收購。這件被切碎下半部的「自毀之作」成為一件全新作品，由班克斯更名為《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)，據蘇富比和當時匿名的歐洲藏家表示，這是「歷史上第一件在拍賣會現場中創作的作品。」藏家也後續表示，很興奮自己成了藝術史的一部分。

▲《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)於2021年再度拍賣，價格是當年的18倍。（圖／記者林育綾攝）

《垃圾桶中的愛》後來在2021年再度現身於蘇富比拍賣，並以當時18倍的價格成交，賣給一位匿名的亞洲收藏家，這幅絞碎後的作品價值高達1800多萬英鎊（約7億新台幣）。

班克斯這種自毀作品的行為藝術、重新詮釋，帶有對抗體制、挑戰社會秩序的企圖，雖然起初是為了嘲諷藝術界精英，不料受到許多人的讚揚。

而班克斯的身份至今依然成謎，成為全球最神秘的藝術家，不過他遍及世界城市各角落的街頭塗鴉創作，經常精準地反應時事議題，吸引著全球觀眾的目光，時常成為媒體的新聞焦點。

▲▼《垃圾桶中的愛》來台展出，透過特製的透明玻璃展櫃，民眾可以360度、正反觀看作品。（圖／記者林育綾攝）



如今《垃圾桶中的愛》展開國際巡迴展，首站將於7/1~8/13在台北當代藝術館展出。策展人黃彥穎透露，作品抵台時，海關與保全一路跟隨來到當代館開箱查驗；而為了保護及呈現作品特色，展間將24小時控制溫濕度，就連地板都跟玻璃展櫃一體成型，全程也會有2名保鑣在左右，並且採預約制參觀，確保作品安全。

▲展品的背面，可看到碎紙裝置的凹槽痕跡，槽內還留著班克斯（BANKSY）的簽名字樣。（圖／記者林育綾攝）

展區內，透過特製的透明玻璃展櫃，民眾可以360度、正反觀看作品，從正面能看到畫作下半部被切成細條狀；而背面則可看到碎紙裝置的凹槽痕跡，槽內還留著班克斯（BANKSY）的簽名字樣。

展覽將採線上預約制，觀眾須事先透過Accupass 活動通預約，免費參觀。而為了呼應班克斯長期對社會人道關懷的精神，8/4當代館戶外廣場舉辦「藝術有愛X捐血看展覽」即可享捐血保證看展回饋。