拍賣落槌馬上絞碎！傳奇作《垃圾桶中的愛》來台　藝術家身份成謎

▲傳奇作品《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin) 當年在蘇富比拍賣成為轟動的瞬間。(影/Banksyfilm on YOUTUBE)



史上最轟動的「自毀作品」《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin),是由身份成謎的神秘藝術家班克斯(Banksy)在蘇富比拍賣時,透過遠端操控,在作品落槌拍賣的那一刻「當場絞碎」,讓在場所有人都傻眼!由於碎紙機故障,讓畫作只碎了一半,這作品2021年再度拍賣時,價格翻了18倍,高達7億多台幣,如今來台公開亮相,在嚴密保全及預約制下,於台北當代藝術館展出,7/1~8/13 預約免費參觀。

▲轟動當代藝術圈的「自毀作品」——《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)如今來台展出。(圖/記者林育綾攝)

《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)作品的前身名叫《女孩與氣球》(Girl with the Balloon),2018年在英國倫敦的蘇富比賣場出現,畫中一位小女孩伸長手,指向一顆飄飛的紅色心型氣球。不過作品落槌售出的那一刻,隱藏在畫框內的碎紙裝置立刻啟動,讓作品被碎成條狀;當時此舉在讓現場所有人包括拍賣官、賓客在內,全部看傻了眼。

▼《垃圾桶中的愛》作品的前身名叫《女孩與氣球》(Girl with the Balloon),2018年在英國倫敦的蘇富比賣場出現。(圖/記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE)



▼不料拍賣落槌後,畫作突然啟動碎紙機,把作品絞碎了一半。(圖/記者林育綾翻攝自展場影片/Banksyfilm on YOUTUBE)

▲▼當場拍賣官、在場人員都看傻眼。(圖/記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE)

▼隨後維安人員立刻將畫帶走。(圖/記者林育綾翻攝自展場影片Banksyfilm on YOUTUBE)

隨後班克斯在Instagram發表了影片,說明他是如何完成這個惡作劇,並說明,畫作原先應該完全銷毀,沒想到碎紙機發生故障,作品只有下半部被碎成條狀。他也說,「摧毀的衝動,也是一種創造的衝動。」

當時得標的藏家表明,還是願意依照得標價106萬英鎊(約新台幣4千多萬)收購。這件被切碎下半部的「自毀之作」成為一件全新作品,由班克斯更名為《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin),據蘇富比和當時匿名的歐洲藏家表示,這是「歷史上第一件在拍賣會現場中創作的作品。」藏家也後續表示,很興奮自己成了藝術史的一部分。

▲《垃圾桶中的愛》(Love is in the Bin)於2021年再度拍賣,價格是當年的18倍。(圖/記者林育綾攝)

《垃圾桶中的愛》後來在2021年再度現身於蘇富比拍賣,並以當時18倍的價格成交,賣給一位匿名的亞洲收藏家,這幅絞碎後的作品價值高達1800多萬英鎊(約7億新台幣)。

班克斯這種自毀作品的行為藝術、重新詮釋,帶有對抗體制、挑戰社會秩序的企圖,雖然起初是為了嘲諷藝術界精英,不料受到許多人的讚揚。

而班克斯的身份至今依然成謎,成為全球最神秘的藝術家,不過他遍及世界城市各角落的街頭塗鴉創作,經常精準地反應時事議題,吸引著全球觀眾的目光,時常成為媒體的新聞焦點。

▲▼《垃圾桶中的愛》來台展出,透過特製的透明玻璃展櫃,民眾可以360度、正反觀看作品。(圖/記者林育綾攝)



如今《垃圾桶中的愛》展開國際巡迴展,首站將於7/1~8/13在台北當代藝術館展出。策展人黃彥穎透露,作品抵台時,海關與保全一路跟隨來到當代館開箱查驗;而為了保護及呈現作品特色,展間將24小時控制溫濕度,就連地板都跟玻璃展櫃一體成型,全程也會有2名保鑣在左右,並且採預約制參觀,確保作品安全。

▲展品的背面,可看到碎紙裝置的凹槽痕跡,槽內還留著班克斯(BANKSY)的簽名字樣。(圖/記者林育綾攝)

展區內,透過特製的透明玻璃展櫃,民眾可以360度、正反觀看作品,從正面能看到畫作下半部被切成細條狀;而背面則可看到碎紙裝置的凹槽痕跡,槽內還留著班克斯(BANKSY)的簽名字樣。

展覽將採線上預約制,觀眾須事先透過Accupass 活動通預約,免費參觀。而為了呼應班克斯長期對社會人道關懷的精神,8/4當代館戶外廣場舉辦「藝術有愛X捐血看展覽」即可享捐血保證看展回饋。