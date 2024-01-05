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蹺課到美術館打乒乓球！台北當代藝術館推出互動展1年免費看

▲▼台北當代藝術館推出一年藝術計畫「川堂」，打開與建成國中之間的通道，也與民眾互動交流。（圖／藝術家賴志盛策劃／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館推出一年藝術計畫「川堂」免費看，打開與建成國中之間的通道，也與民眾互動交流。（示意圖／藝術家賴志盛策劃／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

台北當代藝術館今（5）日公布2024年度展覽計畫，其中將推出長達一年的藝術計畫「川堂」，在當代館與隔壁的建成國中之間，打造一座裝置藝術，「打開」雙方關係，像是學生可以趁空擋打乒乓球、溜到藝術館喘口氣，而這個藝術計畫也是免費參觀，讓民眾能前往體驗。此外，也公開全新LOGO視覺、全新周邊，館內標示也全面翻新。

▲▼台北當代藝術館公布2024年度計劃。（圖／記者林育綾攝）

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▲一年藝術計畫「川堂」由藝術家賴志盛策劃，免買門票就能參觀。（圖／記者林育綾攝）

一年藝術計畫「川堂」由藝術家賴志盛策劃，免買門票就能參觀，由於台北當代藝術館和隔壁的建成國中是相連的古蹟建築，此次在兩者之間打造「川堂」，創造交流、館校串聯的機會，中間一座乒乓球桌，一頭在建成國中，一頭在當代藝術館，屆時也開放民眾去打球。

▲▼台北當代藝術館推出一年藝術計畫「川堂」，打開與建成國中之間的通道，也與民眾互動交流。（圖／藝術家賴志盛策劃／台北當代藝術館提供）

▲「川堂」是台北當代藝術館與建成國中之間的通道，也開放民眾前來體驗交流。（圖／藝術家賴志盛策劃／台北當代藝術館提供）

賴志盛分享，台北當代藝術館與建成國中的建築體關係相當微妙，彷彿藝術館背著一座學校；而學校的背後又是美術館，其他的美術館似乎沒有這樣的情況。

因此他搭建一個平台，像是打開空間、打開兩者關係的概念，從當代館可以進入校園，甚至能摸到學校的一棵樹；而學生能蹺課溜到美術館喘口氣、打乒乓球。

不過賴志盛說，這個展覽計畫還需要透過時間推演，隨著活動和過程慢慢互動、磨合、交流，沒辦法確定會有什麼樣的發展，但有個希望。這個「川堂」預計1月26日對外亮相。

▲▼台北當代藝術館2024年度展覽搶先曝光，探討AI黑暗面主題《你好，人類！Hello, Human》，策展人為蔡宏賢、林欣傑。（圖／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館2024年度展覽搶先曝光，探討AI黑暗面主題《你好，人類！Hello, Human》（圖／江戶未來世「屋台系列」，台北當代藝術館提供）

除此之外，台北當代藝術館2024年也預計推出多檔主題展覽，包括以探討AI人工智慧「黑暗面」為主題的《你好，人類！Hello, Human》、呼應MeToo主題的《關係人》，並有年度青年藝術計畫。

今年台北當代藝術館的LOGO視覺也重新設計，透過建築體外觀和概念形象，重新設計出簡約又時尚的LOGO，還推出一系列超潮周邊，吸引當代館粉絲目光。館內的標示符號也同樣全面改造設計，目前已對外亮相！

▲▼台北當代藝術館公布2024年度計劃。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館LOGO、館內標示全面翻新。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館公布2024年度計劃。（圖／記者林育綾攝）

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關鍵字：

台北當代藝術館建成國中

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