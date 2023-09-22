9位攝影師拍下「你沒注意過的赤峰街」　心中山線形公園戶外展出

▲「城市密碼‧台北賦格」街區藝術展，由享譽國際的攝影師沈昭良策劃，集結9位國內外攝影，透過鏡頭捕捉你我沒注意過的城市視角。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

從「百年打鐵街」變身文創聚落，台北中山站的南西商圈赤峰街巷弄，近年吸引許多年輕族群；而鄰近的「台北當代藝術館」在近日推出「城市密碼‧台北賦格」街區藝術展，由享譽國際的攝影師沈昭良策劃，集結來自台灣、法國、日本和馬來西亞4個國家，9位攝影創作者透過鏡頭展開一系列的觀察記錄，捕捉你我習以為常、沒注意過的城市獨特視角。

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▲「城市密碼‧台北賦格」街區藝術展，由攝影師沈昭良策劃，集結9位國內外攝影師參與。（圖／記者林育綾攝）

台北當代藝術館發起「城市密碼‧台北賦格」街區藝術展，是屬於台北南西商圈的戶外攝影展，紀錄9月23日～11月19日正式登場；同步展出當代館與建成國中館校合作成果展《窺看自我的攝影師》。

展覽名稱中的「城市密碼」，象徵隱藏在城市中的訊息和故事；而「賦格」是音樂學上不同的聲部組合在一起，形成和聲的概念。策展人沈昭良邀集了台灣、日本、法國、馬來西亞共9位藝術家，匯集在台北進行創作，透過攝影實踐，由內而外，由遠而近，具體到抽象，呈現對台北這座城市獨特風貌和觀察的紀錄。

▲「城市密碼‧台北賦格」街區藝術展，循著當代館到「心中山線形公園」的路徑，戶外展出。（圖／記者林育綾攝）

循著當代館到「心中山線形公園」的路徑，首先看到建成國中建築的古蹟窗框上，是攝影師何鴻志的系列作品《暗訪》，他刻意選擇商圈人潮散去、夜深人靜的時刻，花了好幾個夜晚帶著相機探訪巷弄，呈現出街區獨特的光影、靜謐的身影、傳統與現代建築的呼應，作品也跟周邊的居民、路人相互呼應，形成獨特風景。

▲▼建成國中建築的古蹟窗框上，是攝影師何鴻志的系列作品《暗訪》，特地在夜深人靜的時刻捕捉巷弄街景。（圖／記者林育綾攝）

攝影師陳淑貞的《老爺狂想》位於老爺會館內展出，作品是她入住老爺會館3天2夜的自拍影像，從check in到check out、從房間到餐廳、從床鋪到浴室等；她將整個入住經驗解構、重組，有遠有近，試圖在狹小空間內顛覆既有印象模式來創作。將一張張照片，製作成繽紛層疊的燈箱裝置藝術，每一格都有「密碼」，相互連結，觀眾觀看時也能對應到自己的經驗，互相連結。

▲▼陳淑貞的《老爺狂想》是她入住老爺會館3天2夜的影像，層疊成燈箱裝置藝術。（圖／記者林育綾攝）

而日本藝術家水島貴大的《巷長們》，聚焦在赤峰街區的巷長及其家人，他們世世代代生活於此，是鄰里間重要訊息的傳遞樞紐，透過肖像攝影加上繪畫的創作技巧，展現文青聖地盛名背後，最平凡的人文日常。

▲日本藝術家水島貴大的《巷長們》，聚焦在赤峰街區的巷長及其家人。（圖／記者林育綾攝）

沿著心中山線形公園前進，映入眼前的是黃郁修的《商神》，他在尋訪各種工商場域中，發現了不同行業，敬拜不同的神明；也會有同一行業敬拜不同的神，顯示出台灣的包容與多元。

▲▼黃郁修的《商神》，在尋訪各種工商場域中，發現神龕不同神明的存在。（圖／記者林育綾攝）



而來自台東的攝影師陳彥呈系列作品《都市．鐵花》，則是在這住商混合的街道中發現，許多1樓是商家、2樓是住宅的空間，仍會在鐵窗或建築上嘗試裝飾和造型，儘管有些老舊、鏽痕等跡象，但依然有獨特的美學，是他啟動這創作計畫的原因。

他還透露，某次他在拍攝時，一位老太太現身，帶點嚴肅地詢問他在拍什麼，他解釋了計畫後，老太太興奮地邀約他「那你到我家來看！」成為創作過程中令他印象深刻的插曲。

▲▼陳彥呈系列作品《都市．鐵花》，紀錄住商混合的街道中，在鐵窗或建築上嘗試裝飾和造型的風景。（圖／記者林育綾攝）

李雅妍的《悠遊赤峰》，則是捕捉了赤峰街新舊樓房交疊的情況，並試圖解構與重組。早年赤峰街被稱為打鐵街，建築為傳統平房、洋樓混雜，隨著時間流逝，建築外觀夾雜翻新、增建的痕跡，她在拍攝過程經常自己帶著梯子，也時常被路人注意，影像影像更以流動的方式重新組合，帶來視覺上的趣味體驗。

▲▼李雅妍的《悠遊赤峰》，則是捕捉了赤峰街新舊樓房交疊的情況。（圖／記者林育綾攝）



林軒朗的《心中山 Fusion》則是在今年4月到8月期間，觀察街區老屋的時髦商家、五金維修行、百貨、市場等場域，發現吸引著不同世代和族群的人們在此穿梭聚集，宛如充滿韻動的Fusion Jazz，融合了不同風格的音樂元素，展現出在地獨特的節奏和活力。

▲林軒朗的《心中山 Fusion》，紀錄街區個場域聚集不同世代的人們。（圖／記者林育綾攝）

而來自馬來西亞攝影師鄧毅駿的《三角窗》系列作品，是他發現赤峰街區一個跟自己國家不同的特殊風景，每到三角窗的位置，無論是住宅或店家，常會擺設大量的盆栽植物，看起來是刻意栽種，卻又帶著放任植物生長的樣貌，這在馬來西亞不曾見過，「對台灣人來說或許很自然，但對我來說，是很有趣的街景。」

▲▼鄧毅駿的《三角窗》，發現台灣特殊的植栽風景。（圖／記者林育綾攝）

另外，法國攝影師余白曾經一天在台灣徒步25公里拍照，稱自己「沒拍會睡不著」，此次也被沈昭良邀請加入創作計畫。余白帶來《室內之城》系列作品，跟過往以拍攝戶外居多不同，他走入了室內，在赤峰街穿梭，一一拜託小吃店、公司、商店，甚至是居民家裡，請求人們讓他入內拍照。

▲余白帶來《室內之城》系列作品，走入赤峰街各個室內場域。（圖／記者林育綾攝）

余白解釋自己這次為何走入「室內」，表示雖然拍攝台北很久了，但覺得如果要打開「密碼」，走進室內才會更接近，因此對這主題產生了興趣，也呼應此次策展主題。當然過程中也遇過被拒絕的情況，他也自我安慰「如果對方拒絕，我想那就是我靠近密碼了！」

余白往返流連於傳統小吃店、髮廊等商業空間的作品，用攝影再繪製一次城市的樣貌，也期望這些代表台北獨特性的空間能夠保留下來，觀眾也能透過作品，靜心聆聽這個城市的小故事，細探它的多樣和演變。

▲▼余白解釋，走入「室內」，更可以靠近這座城市的「密碼」。（圖／記者林育綾攝）

策展人沈昭良也說，「按快門」對攝影師來說，其實是最容易做的一件事情，但在按下快門的前與後，有太多事情需要努力，包括事前的溝通。尤其不是人人都懂攝影，但藝術家透過攝影，與城市建立關係，去觀照這個城市的夜間與白天，此次計畫也與地方社區形成共好實踐，是這次戶外展覽難得的事情。

▲「城市密碼‧台北賦格」在9月23日～11月19日於戶外展出。（圖／記者林育綾攝）

「城市密碼‧台北賦格」在9月23日～11月19日展出，展覽期間，沈昭良也與參展藝術家親自帶領2場導覽，分別是9/23下午2點的「解碼城市」，10/13晚間8點的「暗夜探訪」在街區夜間漫遊，每場活動1.5小時，限額30名，免費參加，需事先報名；並在10/15下午2點舉辦一場以「攝影作為城市風景與記憶的延伸」為題的講座活動。